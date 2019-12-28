示威男子涉毀朗豪坊Starbucks物品　保釋期僅准入一商場成首例

撰文：張嘉敏
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反修例風波持續超過半年，聖誕節期間有網民發起到多區商場「和你Shop」示威，有黑衣人破壞店舖。當中於本周四（26日）拆禮物人，一批示威者於朗豪坊內高叫口號，期間有人推跌Starbucks內的物品，警方在場拘捕一名男子。
該名被捕的20歲男售貨員今日（28日）在西九龍裁判法院提堂，案件至下年1月24日再審訊。法官准許他保釋，惟期間除了住所樓下的日出康城地下商場範圍外，一律禁止進入其他商場，是反修提堂案件首例。
有示威者走入朗豪坊Starbucks內，有黑衣人破壞店內設施。(羅君豪攝)
控方反對被告保釋
20歲被告王焯彥，被控於12月26日，於朗豪坊4樓的星巴克咖啡店內，無合法辯解而損壞屬於「星巴克咖啡店」的財產，即杯及貨架。控方稱，警方仍需就案件作進一步調查，包括翻查商場內的閉路電視、聯絡咖啡店的員工及目擊證人等，申請將案件押後至下年1月24日再審訊，控方反對被告保釋。
↓↓12月26日 防暴警在朗豪坊內執法情況↓↓
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被告僅可到日出康城地下商場範圍
署理主任裁判官嚴舜儀批准被告以現金5,000元保釋，期間不準離港、需要交出所有旅遊證間、遵守每晚12時至早上6時的宵禁令。同時被告禁止進入全港所有商場，除其住所日出康城地下的商場範圍，並禁足洗衣街、豉油街等旺角區一帶。
署理主任裁判官令被告只可踏足住所樓下的日出康城地下的商場範圍，其他商場一律不准進入。（資料圖片）