示威男子涉毀朗豪坊Starbucks物品　保釋期僅准入一商場成首例

反修例風波持續超過半年，聖誕節期間有網民發起到多區商場「和你Shop」示威，有黑衣人破壞店舖。當中於本周四（26日）拆禮物人，一批示威者於朗豪坊內高叫口號，期間有人推跌Starbucks內的物品，警方在場拘捕一名男子。

該名被捕的20歲男售貨員今日（28日）在西九龍裁判法院提堂，案件至下年1月24日再審訊。法官准許他保釋，惟期間除了住所樓下的日出康城地下商場範圍外，一律禁止進入其他商場，是反修提堂案件首例。