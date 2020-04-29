向馬會職員提供2000元以獲面試機會　27歲男子被判感化令12個月

一名有智力缺陷的27歲男子，向任職賽馬會分行服務助理的朋友提供2000元，以換取朋友推薦，獲得面試機會。二人被廉署落案起訴，早前均已承認相關控罪，馬會助理去年底被判社會服務令。而裁判官今(29日)在東區裁判法院判處27歲男子時指，相信他犯案因法律意識薄弱，加上考慮其身體情況，遂判處他12個月感化令。

被告顧乾玥(26歲)，早前承認兩項向公職人員提供利益罪。至於同案另一被告馬志成(27歲)，承認公職人員索取利益及公職人員接受利益共三罪，去年底被判處160小時社會服務令。

求情透露因右腦麻痹影響智力發展

辯方替本案被告求情時透露，被告出生之初已因右腦麻痹而影響其智力發展，身體亦有長短腳的缺陷；辯方續稱，被告犯案前一直行為良好，沒有刑事紀錄，是次涉案款項並不龐大，被告事後已感後悔，並獲母親鼓勵和支持。

裁判官指被告因法律意識薄弱而犯案

裁判官判刑時接納辯方求情，指被告犯案前一直自力更新，背景正面，明白被告犯案全因法律意識薄弱，相信此案後被告不會再犯。考慮到被告身體情況，裁判官最終判處被告12個月感化令。

案情指，被告於2017年因有意應徵馬會工作，而尋求當時在馬會任職的馬志成幫助，馬隨即向被告索取1000元以換取面試指導，獲被告同意；唯最終被告未有得到面試機會。同年7月，馬再要求被告向他存入1千元保薦金，以便他安排被告面試，並聲稱保證被告會受聘，惟被告拒絕。至2018年年底，被告再次向馬提起有意加入馬會工作，而馬則向被告再索取1千元介紹費，最終成功安排被告面試，被告其後獲聘用。

案件編號：ESCC2561/2019