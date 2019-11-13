廉署起訴賽馬會分行服務助理　向求職者收受2000元協助獲聘

廉政公署今日（13日）落案起訴一名香港賽馬會時任分行服務助理，涉嫌向一名求職者索取並收受共2000元，以協助對方獲聘分行服務助理一職。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於星期五（15日）在東區裁判法院答辯。

廉政公署今日（13日）落案起訴一名香港賽馬會時任分行服務助理，涉嫌向一名求職者索取並收受共2000元，以協助對方獲聘分行服務助理一職。（資料圖片）

被告馬志成（27歲），馬會時任分行服務助理，被控三項罪名，即一項公職人員索取利益，及兩項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。同案被告顧乾玥（27歲），馬會時任分行服務助理，被控兩項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(1)(a)條。

馬志成於案發時任職馬會大角咀場外投注處分行服務助理。顧乾玥有意申請馬會的職位。馬志成被控的其中兩項罪名指他涉嫌於2017年1月24日及2018年11月6日，無合法權限或合理辯解而從顧乾玥接受共2000元，作為協助顧乾玥申請馬會分行服務助理職位的誘因或報酬。顧乾玥被控的兩項罪名指他涉嫌於上述日子以相同目的向馬志成提供共2000元。馬志成被控的餘下控罪指他涉嫌於2017年7月5日至13日期間，以相同目的向顧乾玥索取1000元。

廉署接獲馬會轉介的貪污投訴後展開調查。馬會在廉署調查案件期間提供全面協助。