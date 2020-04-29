DSE 2020│英文聆聽疑有考生違規　影電腦條碼上網　考評：會跟進

文憑試英文聆聽考試今日（29日）舉行，雖然考評局多次提醒考生不能拍攝或帶走印有考生編號的電腦條碼貼紙，但今日疑有考生疑違規拍攝電腦條碼，被轉載至網上討論區。根據相片，該考生的電腦條碼清晰可見，或違考評局規定，其科目成績有機會被降級。 考評局回覆《香港01》表示，會跟進有關個案。

連登討論區今日中午有網民以「狂賀！終於有考生影barcode」為題，貼出一張疑是考生拍攝的相片，相中除了文具、考生准考證外，亦有代表考生身份的電腦條碼。



參與聆聽考試的考生，最遲須在9時15分報到，在10時聆聽錄音正式開始前，考生會聽約45分鐘的簡短通告、英國民謠Greensleeves等。疑有考生等候期間過於沉悶，拍下試場情況，加上一句「聽radio（電台）廢up（噏）一個鐘」。

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然而，考評局的《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示電腦條碼貼紙，其科目成績會被降級。意味著該名考生的英文科成績將受影響。考評局回覆《香港01》時表示，會跟進有關個案。



翻查資料，2019年文憑試共有87宗涉及使用手機或拍照的違規個案，9名考生在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載互聯網。考評局總經理（學校考試及評核）許婉清在發表該年的考生整體表現及考試情況時形容，此違規罰則較重，9人中有8人該科被降一級，餘下一人由於在拍攝時被監考員發現，情況較輕微，故以扣分處理。