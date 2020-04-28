【DSE 2020】考評局禁試場內配戴連氣閥呼吸器　變相禁戴「豬嘴」

2020年中學文憑試（DSE）踏入第四日，考評局今日（28日）向學校發出有關口罩的補充指引，要求考生及考務人員均不應於試場佩戴連氣閥的呼吸器，例如連氣閥N95口罩。若考務人員發現有考生佩戴連氣閥的呼吸器，可為考生提供外科口罩並要求對方更換。 目前市面上大部分俗稱「豬嘴」的防毒面罩均設有呼氣閥，因此考評局最新指令變相禁止配戴「豬嘴」應考。然而，考評局秘書長蘇國生於4月15日的記者會中曾被問及可否佩戴「豬嘴」應考，他當時回應指，佩戴其他類型口罩可以接受，未有明言禁止。

考生林同學上周六戴上「豬嘴」防毒面罩應考化學科，他指是為加強防護，接下來的科目亦會繼續戴防毒面罩應考。（資料圖片／廖雁雄攝）

氣閥直接排出呼氣無過濾有播毒風險

今年DSE的防疫安排下，考生及考務人員均須於試場內戴上外科口罩。考評局指，今日通知試場學校，考生及考務人員均不應於試場佩戴連氣閥的呼吸器（如N95呼吸器連氣閥），因沒有經過濾的呼氣由氣閥排出，或會增加其他人受感染的風險。

考評局續指，為保障試場的公共衛生，若考務人員發現有考生佩戴連氣閥的呼吸器，可為考生提供外科口罩並要求對方更換。

監考員會要求考生除下口罩，以核實考生身份。

3M短片指若懷疑受感染不應戴「豬嘴」

翻查資料，現時市面上大部分品牌的防毒面罩均設氣閥。當中主流品牌3M曾發布「豬嘴全清潔」短片，指出「豬嘴」及部分N95防護口罩設有呼氣閥，一般健康人士為預防病毒而佩戴口罩沒有問題；不過若懷疑自己已受感染，則不應配戴豬嘴或者有呼氣閥的口罩，否則不能起保護他人的作用。

因此，按照考評局的最新規定，帶氣閥的「豬嘴」在試場內將變相被禁用。《香港01》記者於4月15日的教育局記者會上，曾問及考生可否佩戴布口罩或「豬嘴」應考。考評局秘書長蘇國生當時回應指，佩戴其他類型口罩可以接受，但監考員在核實考生身份時，會要求考生暫時除下口罩。