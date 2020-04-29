就安達邨工程設秘密定價協議 　10公司違競爭法　被罰款合共397萬

競爭事務審裁處去年裁定10間裝修工程公司涉嫌在觀塘安達邨第一期裝修工程上，訂立並執行瓜分市場及合謀定價的協議，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。審裁處今（29日）頒下判詞，判10間公司罰款13.2萬至74萬不等，合共約397萬。

本案申請人是競委會，答辯人分別為永興聯合建築有限公司、裕輝建築有限公司、茂恒油漆裝飾公司、大道建築公司、金記機電鐵器工程有限公司、協益建築公司、泰華土木工程、維新鐵器裝修公司、百達建築工程公司及聯合裝飾工程有限公司。

部份被告在房署警告不可進行「分餅仔」後犯案

10間公司為房委會裝修承辦商名單內的裝修公司，亦是負責安達邨俊達樓，愛達樓及誠達樓裝修工程的承辦商，但10間公司在2016年6月，於工程開展前的拜神儀式中，私下協議每間公司在涉案3座大廈中，每間公司負責4層樓的裝修工程，亦合謀議定同樣價錢的裝修工程套餐價目表，共同製作宣傳單張派發給租戶。

審裁處指，雖然其中2間公司指稱自己將工程外判，他們應負的責任應相對較低，但審裁處不接納說法，並指10公司最終接下安達邨38%的裝修工程，在市場中所佔的比率很大，而他們均在協議中擔任主要角色，其行為影響了低收入的公屋租戶，更在房署警告不可進行「分餅仔」後，犯下此案，其行為屬嚴重的反競爭行為。

案件編號：CTEA2/2017