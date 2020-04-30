審計報告｜港協暨奧委會部分委員會無開會　王敏超：有需要先開

審計署昨日（29日）發表最新一份《審計報告》，批評港協暨奧委會在採購、管理、財務、運動員選拔等方面均存在問題，當中22個委員會中，有11個未曾開會。港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（30日）於電台節目中表示，在未曾開過會的委員會部分是有必要成立，但在需要情況下才開會，如「禁藥委員會」等。

對於審計署認為港協暨奧委會會議出席率方面有改善空間，王敏超指，由於成員均屬義務性質，不一定能控制全部人均出席會議。（奧運大樓管理公司網頁圖片）

王敏超今日在港台節目《千禧年代》中回應指，「報告好透徹，要改善地方係有空間改善」。他解釋有關委員會沒有開會的問題上，若有大型運動會會十分忙碌，「掛萬漏一都在所難免」。他舉例指，如藥檢委員會須有運動員上訴個案才開會，但又必須要成立，又如部分上訴委員會亦有同樣情況。

審計報告又指，港協暨奧委會會議出席率方面有改善空間，如董事會的出席率由2017年的83%，下降至2019年的76%等。王敏超回應認為，恆常出席率達70%至80%「自己都覺得可以」。他強調「咁多個會未試過流會」，會員即使未能開會亦可以書面表達意見，惟他亦認同「當然最好就嚟晒啦」。