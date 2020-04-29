審計報告｜狂轟港協暨奧委　王敏超：泳總冤枉　林卓廷：黑幕一角

審計署今日（29日）發表最新一份《審計報告》，指港協暨奧委會在採購、管理、財務、運動員選拔等方面均存在問題。港協暨奧委會義務秘書長王敏超回應指，整體而言有改善空間，對於2018年亞運泳隊選拔程序的爭議，他則認為是「冤哉枉也」，並強調泳總在選拔程序上絕無徇私，但同意可擴闊上訴渠道。 立法會政府帳目委員會委員林卓廷認為，《審計報告》只揭示「體育界黑幕的冰山一角」，目前監察制衡制度存在問題，他將於帳目委員會公開聆訊中跟進相關事宜。

審計報告詳盡報道：

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對於審計署認為港協暨奧委會會議出席率方面有改善空間，王敏超指，由於成員均屬義務性質，不一定能控制全部人均出席會議。（奧運大樓管理公司網頁圖片）

最新一份《審計報告》發現，港協暨奧委會的47項採購中，有20項採購只採用單一報價，港協暨奧委會表示，供應商是唯一供應商或獨家代理，但審計署得悉情況未必如此，例如手提揚聲器的採購，審計署認為市場內有其他相若品牌可供選擇。另外，有關於機票的2項採購沒有進行招標。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超回覆《香港01》查詢時指，採購方面存在個別情況，例如手提揚聲器有很多品牌，功能有所差異，未必能全部貨比三家。他又指，部分海外比賽存在變數，若能進入決賽，屆時便需即時改動行程，相關情況下很難就行程、機票貨比三家。

對於審計署認為港協暨奧委會會議出席率方面有改善空間，王敏超指，由於成員均屬義務性質，不一定能控制全部人均出席會議，而部分委員會需要在有處理個案的情況下才會召開會議，例如覆核委員會、上訴委員會等，在沒有需處理個案的情況下，便毋須開會。他續指，七成至八成出席率是可接受，百分百出席率存在難度。

審計報告指，2018年亞運，兩選手不符資格仍獲選入港隊泳隊，包括吳欣鍵。圖為2017年台北世界大學生運動會比賽現場。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

《審計報告》指，港協暨奧委會需要更努力宣傳奧運大樓的演講廳和董事局會議廳，讓公眾人士租用。王敏超指，港協暨奧委會一直期望奧運大樓的營運能收支平衡，但由於所處位置與港鐵站有一段距離，加上附近車位不多，因而公眾使用率較低。

《審計報告》重提於2018年亞運泳隊選拔程序被質疑不公的爭議，批評港協暨奧委會在選拔運動員欠透明度和問責不足，有兩名運動員不符合遴選準則，但最終同樣獲選，包括當時引起巨大爭議的泳總委員吳旭光之子吳欣鍵。

身兼泳總會長的王敏超重申，泳總在遴選運動員的過程中完全沒有徇私。（資料圖片）

泳總於2018年解釋，在亞運會的運動員選拔上，該會只是負責定下初選對泳員的要求，包括吳欣鍵在內的4名運動員均達到泳總初選要求，故此泳總將以上4位泳員提交予港協暨奧委會作決選。身兼泳總會長的王敏超表示，上述事件是「冤哉枉也」，他重申泳總在遴選運動員的過程中完全沒有徇私。

審計署認為，港協暨奧委會需要提升上訴機制的公正性，例如可由獨立機構處理上訴。王敏超回應指，整體而言，各項審計署所提及的問題均有改善空間，未來會與體育總會探討如何擴闊上訴渠道。

立法會政府帳目委員會委員、民主黨林卓廷認為，《審計報告》只揭示「體育界黑幕的冰山一角」，泳總事件只是問題的小部分。他認為，選拔程序不單是公平性的問題，背後更涉及不同體育總會的龐大利益，例如部分泳會透過選拔取得熱門泳線，繼而從中牟利。

+ 5 + 4 + 3

林卓廷又指，目前監察制衡制度存在問題，部分泳界中人敢怒不敢言，原因在於擔心會遭打壓、秋後算帳，揭露事件後將株連整個泳會、隊友等，他將於帳目委員會公開聆訊中跟進《審計報告》的各項事宜。