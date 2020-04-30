審計報告｜轟亞運泳隊選拔不公　王敏超：屬誤會　已向政府解釋

2018年亞運泳隊選拔程序被質疑不公平及有包庇之嫌，審計署昨日（29日）發表的《審計報告》，轟港協暨奧委會在選拔運動員欠透明度和問責不足。港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（30日）於電台節目中澄清，相關事件屬「誤會」，亦就事件向政府多個部門解釋，當局審視過亦認為沒有問題。 另外，報告中亦批評禁藥委員會辦公室去年未能成功檢測次數大增，王敏超解釋會有「搵唔到人」情況，但原因是部分運動員或在外國訓練，未能即時聯絡到；再加上「政府攞資料個陣，可能係未close case（結案），或者資料未返到嚟」。

王敏超今日（30日）於電台節目中澄清，相關事件屬「誤會」。（資料圖片／梁鵬威攝）

審計報告中指，有兩名運動員不符合遴選準則，但最終同樣獲選，包括當時引起巨大爭議的泳總委員吳旭光之子吳欣鍵，因在2017年亞洲室內暨武術運動會取得佳績而入選，相反100米蛙泳最快的郭家輝就落選。王敏超今日於香港電台節目《千禧年代》中強調當年已澄清過，事件屬誤會。而選拔有多方面原因考慮，與泳總委員與否無關。

禁藥委員會為港協暨奧委會轄下一個委員會，禁藥委員會辦公室會突擊做禁藥檢測，運動員要交代行蹤資料，然而審計報告指未能成功檢測次數增加，部分運動員亦沒有解釋原因。王敏超指，就禁藥方面港協暨奧委會有完整及詳細的監管，強調「有做足」。

王指會有「搵唔到人」情況，但會先由運動員解釋後才開會討論。而由於「好多運動員喺外國訓練緊都捉佢去」，故聯絡需時。王又建議，禁藥委員會應參考外國做法，獨立於奧委會，由政府負責進行。