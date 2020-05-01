新冠肺炎｜黃大仙祠重開　香品解籤生意淡靜 　指限聚令無人敢來

因新冠肺炎疫情停開一個月的嗇色園黃大仙祠，今日（1日）起重開，但有香品檔檔主說，受限聚令及早前警方曾在黃大仙祠施放催淚彈影響，到祠內參拜的本地及遊客皆大減，生意跌至近乎零。另有解籤師傅形容，今年生意是30多年來最差，「沙士都無咁緊張」，今早開檔至中午未有客問津，但會以平常心接受，「人唔多都好，大局為上，安全啲。」

在黃大仙祠旁的解籤區今早人流稀疏，只有約三分二店舖開門。（黃寶瑩攝）

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黃大仙祠今早重開，有善信到場參拜，惟人流明顯較往年五一黃金周少。香品檔檔主阿森指，自2019年反修例示威衝突，警方在黃大仙祠外發放催淚彈及在周末加多巡邏後，善信人數已減少，「無人敢出來......反修例生意無一半，再有限聚令，生意直情『瓜曬』。」

他解釋，昨日通知熟客黃大仙祠重開，對方卻憂心限聚令而不敢出門，「兩三個人一起，隨時計埋旁邊兩個被罰二千，祈個福就二千，邊有人敢嚟？」

「恩德堂」柯太指，受疫情及示威活動影響，今年生意是過去30多年來最差。（黃寶瑩攝）

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解籤師傅：生意是30多年來最差

做了解籤師傅三十多年的「恩德堂」柯太指，受疫情及示威活動影響，今年生意是過去30多年來最差，今早黃大仙祠重開後人流甚少，開門兩個多小時仍未有客。她指，過往本地及內地客各佔約一半，但示威活動起內地客大減，疫情後連本地人亦減少出門，「30幾年無試過咁差，沙士無咁緊張。」

在黃大仙祠旁的解籤區今早人流稀疏，只有約三分二店舖開門。柯太認為，雖然「成條巷都靜英英」，但祠廟重開是好事，「可以出來坐吓，好過留屋企......人唔多都好，大局為上，安全啲。」