康文署封場｜籃球場波照打　足球教練帶三童入球場教波：有地就教

本港新型冠狀病毒疫情緩和，特首林鄭月娥上周宣布公務員下周一（4日）全面復工，康文署會由周三（6日）起，分兩階段重開部分康樂設施，惟兒童遊樂設施、籃球場、足球場及泳池等仍須關閉，直至另行通告。 花墟公園足球場的龍門被封，仍有教練領著三名男童，闖進球場學踢波。教練陳先生表示龍門不太重要，「職業足球員以前個個都係波地大㗎啦，邊有龍門！只要教練識教，有空地就有得教。」他教導學生盤球、控球、傳球，又要求他們做體能訓練。 另外，塘尾道兒童遊樂場的被圍封的籃球場，亦有十餘名青年走入聚集照常打波。

打波高中生：聽講呢個球場已解封

今午烈日當空，無損青年做運動的興致，十餘人在塘尾道兒童遊樂場的籃球場打球。籃球場外牆貼上「同心抗疫，請勿聚集」的海報。圍繞籃球場的膠帶被毁，其缺口可讓人自出自入；兩邊的籃球架均非常「乾淨」，無被膠帶封起。

就讀高中的陳先生說，停課數個月以來賦閒在家，感到沉悶。他又說，早前疫情肆虐時不敢出門，見近日確診人數減少，今日才首次出門見朋友。被問及是否知道不准進入籃球場，陳先生和他的隊友鄧先生均搖頭。同樣是高中生的鄧先生解釋，聽朋友說這個籃球場已經「解封」，形容情況難得，並無深究是政府重開，抑或市民破壞膠帶後擅闖。

十多人聚集打球，鄧先生自知違反限聚令。被問到是否擔心遭票控，他坦言說：「都驚，有警察嚟咪解散囉，同埋會試下盡量解釋。」

球場無龍門 教練：射波以外的都可教

數街之隔的花墟公園足球場，雖然兩側龍門被暫時拆解及封鎖，仍有教練領着三個男童踢波。教練陳先生坦言，疫情爆發期間從未停止教波，事前與家長逹成風險共識便可。他強調授課沒有犯法，礙於限聚令，只好大幅度縮減學生人數。他直言不喜歡小班教學，因足球始終是團體運動。

沒有龍門，足球場的價值還在嗎？陳先生直說龍門不太重要，「職業足球員以前個個都係波地大㗎啦，邊有龍門。只要教練識教，有空地就有得教。」

課堂內容撇除射球，陳先生教導學生盤球、控球、傳球，又要求他們做體能訓練。9歲的余小朋友說，到球場踢波「有對手」，比起在家練習好玩得多，「雖然無得射波，都可以練下個人技術同腳下功夫。」因疫情關係，余小朋友每周減少踢波兩次，因此他希望早日可恢復正常。

康文署恢復服務及場地重開安排

因應新冠肺炎疫情，康文署在3月底關閉全部户外康樂設施。近日疫情稍有緩和，部份設施將於5月6日重新開放，包括運動場跑道、健身設施、單車徑、羽毛球場、網球場、極限運動場、滾軸溜冰場等。

不過，其他早前關閉的康樂設施，例如公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等，仍然關閉，直至另行通告。