新冠肺炎｜美容院或快將准重開　美容業總會︰希望唔係狼來了

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日有緩和跡象，已連續15日未有本地感染個案，政府早前公布的多項防疫措施，將於本周四（7日）屆滿。行政會議明天（5日）料在會上討論。有消息指出，政府擬放寬禁令，戲院、美容院和健身室或可重開。 香港美容業總會創會主席葉世雄透露，已安排贊助商為業界噴納米抗毒塗層，又指業界已致電給顧客，通知可接受預約，為重開做準備，強調政府若盡快公布措施，能減低對業界的影響；由於之前政府無預兆延長禁令，希望這一次消息並非狼來了。

美容業界指若准重開，顧客須佩戴口罩。（資料圖片）

葉世雄︰政府應盡快公布措施讓業界準備

對於有消息指，政府擬放寬禁令重開美容院，葉世雄感嘆：「希望唔係狼來了。」他解釋，政府於上月21日延長「停業令」前，美容業界已做好復工準備，如致電給顧客通知接受預約，因此當時感到晴天霹靂，大失預算。他指，2月疫情爆發以來，美容業界已比政府要求的防疫措施做得更多，例如以消毒噴霧及漂白水消毒地毯、衣物、牆壁等、安排顧客分開時間到來，避免同時聚集人群。

他又透露，早前曾安排贊助商，為業界美容院噴納米抗毒塗層，能刺穿病毒外壁，加強防護。他指當時已準備好儀器及人手，然而政府延長禁令，唯有推遲計劃至明日或後日。他亦於今日收到消息指，恒基兆業的抗疫基金將送贈光觸媒噴霧給社會各界，而美容業為首批獲發，「政府愈早公布措施，對我哋影響會愈細。」

員工已重拾信心 視乎政府放寬禁令的程度

問到若業界重開後，顧客在療程期間應否佩戴口罩，他指業界曾於2月發生信心危機，員工擔心顧客或同事隱瞞曾往返內地，當時業界已自發加強防疫，結果顯示並無美容業相關的感染個案。他認為之前成功的經驗，加上多日零本地感染個案，員工已重拾信心，又指客人應否佩戴口罩，選擇權並不在業界，反而視乎政府將會局部放寬，還是全面放寬。

他補充說，若顧客須佩戴口罩，預料生意僅影響三至四成，因除了面部美容外，亦有手甲、減肥等服務。但他又指，業界的消費模式為套票或預繳，顧客甚少直至上門現金支付，因此重開後仍要捱一段時間，才可恢復收入。他續指，即使有新的生意，客人以信用卡支付金額後，需時三至四個月才由銀行轉至業界手上。最後他期望政府能盡快放寬禁令，「總之有工返，好過冇工返啦。」