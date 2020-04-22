防疫基金｜美容院延長14日停業　業界冀加強資助及准許局部復工

政府於昨日（21日）宣布，延長美容院等11類處所暫停營業的措施兩周至5月7日。香港美容業總會創會主席葉世雄今早於港台節目《千禧年代》指，防疫抗疫基金的資助不足，亦希望政府能讓美容業局部復工。

葉世雄：美容業供貨商被忽略

葉世雄表示，美容業主要開支為舖租和工資。他指，員工需運用儀器一對一為客人提供服務，因此美容院在員工的薪金上負擔不少。在防疫抗疫基金按店舖規模發放津貼，小型店可獲三萬元，他指「連舖租都唔夠交」。他提到美容業的供貨商同是被忽略的一群，供貨商因美容院停業而無法銷售儀器及貨品，生意停頓，更代為反映：「政府提到冇提過佢哋，佢哋都話好惱。」

除了希望政府能加強資助，他更希望政府讓業界復工，建議可局部復工，批准恢復一些不高危的服務如減肥。他指飲食業獲放寬五成入座的人數限制，美容業卻繼續停工，「有等死FEEL，好無奈。」他亦指，美容業不像飲食業每一張單計算，有各種套票或套餐，並非即時為客人提供服務，因此提早復工待消化過往的套票後，才可逐漸恢復正常。

有關已倒閉的美容院數量，他坦白手上未有數據，因業界停工無法聯繫，相信復工當天才能得知。他補充，即使美容院能夠支撐到復工，不代表可等待到獲發資助的一天，因此希望政府能加快發放資助的速度。