恒地借出錦田地予博愛醫院　申建過渡房屋可容納逾六千人

恒基去年宣布，將會以象徵式收費一元借出43萬呎錦田地皮，以興建約2,000伙過渡性房屋。 博愛醫院日前向城規會提交申請，要求將地皮作過渡性房屋發展用途。據文件所示。地皮會有10幢住宅大樓，每幢4層高，合共提供1,998個單位。

錦田江夏圍的高空攝影圖片。（恒基提供）

或由博愛醫院營運

有關地皮位於錦田江夏圍，涉41,452平方米。申請人是博愛醫院，希望批准在地皮上作不超過3年的臨時過渡性房屋，並作相關的挖土工程，以提供空間容納地下機電、污水處理裝置、江水泵站設施。

文件指出，擬議的過渡性房屋有意營運7年，如申請獲許可，將會在適當時候申請規劃許可續期。

地皮位於錦田江夏圍，涉41,452平方米，擬興建十幢住宅大樓。（城規會文件）

設十幢住宅大樓 可容納6,292人

申請人指出，將以組裝合成建築法發展臨時過渡屋，當中會有10幢住宅大樓，每幢4層高，合共提供1,998個單位，可容納6,292人；地盤亦將另設幢2層高的社區大樓，以容納提供予居民和社區的輔助設施。

申請指出，過渡性房屋的發展將不會超過地積比率1.5倍，總樓面面積約6.2萬平方米，當中不多於2,000平方為屬非住用總樓面面積。

地皮位於錦田江夏圍，涉41,452平方米，擬興建十幢住宅大樓。（城規會文件）（城規會文件）

運房局去年舉辦過渡屋研討會，恒地當日在會上公布，集團會借出一幅位於錦田江夏圍的棕地建過渡屋，將為本港歷來最大規模的過渡屋項目。土地平整費用會由恒基負責，工程完成後，恒基才會把土地交出。至於建築費用，將會由政府負責，建成後交非牟利機構營運。