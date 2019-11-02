恒基地產宣布借43萬呎錦田地　3年內建2000伙過渡性房屋

林鄭月娥在新一份《施政報告》提出，希望在三年內興建一萬個過渡性房屋。運輸及房屋局在今日（2日）舉辦「同行・共創過渡性房屋」研討會，恒基地產在會上介紹，他們將展開「同行・共創計劃」，借出鄰近錦上路站的土地，為期七年，以建社會最大社會房屋項目，共提供約2000伙單位，項目面積共42.8萬平方呎。

錦田江夏圍的高空攝影圖片。（恒基提供）

恒基借地建過渡屋

恒基在會上分享興建「過渡性房屋」村的願景。執行董事黃浩明說，按初步構思，擬議的過渡性房屋的每棟樓高四層，由預製組件構築而成，單位面積由150至350呎不等，切合一至五人家庭，部份更能供長者及傷健人士入住。

黃浩明說，居民步行15分鐘已到錦上路地鐵站，附近有市集、街市及熟食中心。他承認，附近仍有不少棕地，選址並非「完美」的地方，但認為能為居民舒適環境。他又指，恒基未來不會「落手」參與營運。

恒基執行董事黃浩明在會上分享興建「過渡性房屋」村的願景。（王潔恩攝）

無隱藏項目等待「開路」

此外，項目位於三級歷史建築江夏圍旁，黃指出，江夏圍將按原本建築設計復修，並加入活化元素及開放，為區內居民提供公共空間。他相信，江夏圍未來可成為景點。

黃續指，明白在今日社會氣氛下，無可否認坊間會有不同揣測，但他指出，選址附近有擬議公屋發展，他們並無其他隱藏項目等待「開路」。

料未來共提供六千伙過渡屋

此外，運房局局長陳帆在致辭時指出，現時社會共提供約600個過渡性房屋單位，共千個家庭受惠，租金僅佔家庭收入29%，人均居住面積由4.3平方米增至8.5平方米。

他又指，連計今日宣佈會建造的項目，合共可提供6000伙。他說，現時本港的過渡性房屋除了「多方合作」及具「多元化」外，更要「寸土必爭」，「縱使是汪洋中的一個小水滴⋯⋯我們不會放棄任何能帶來改善生活的契機。」

恒基兆業地產集團主席李家誠早前到過錦田江夏圍視察。（恒基提供）

恒基地產主席李家誠表示：「集團是首個支持社會房屋的企業，至今已提供約200個市區單位，並且於去年借出位於南昌街的地盤以興建香港首個組合屋項目。今次我們再借出這幅位於錦田的土地，促成香港最大的過渡性房屋項目，希望能幫助有迫切需要的基層家庭，減輕他們的生活負擔,並改善居住環境。」

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