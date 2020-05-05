限聚令｜食肆擬放寬至八人一枱　飲食業即變招吸母親節生意

新冠肺炎疫情緩和，多項防疫措施將於後日（7日）屆滿，消息指行會通過放寬限聚令及食肆每枱人數上限至八人。下周日（10日）便是母親節，有酒家業界人士表示目前僅得數張訂單，直言四人一枱的規限令不少家庭卻步，「24人以往都要分兩枱，現在變相要分六枱」，歡迎政府放寬措施。 香港餐飲聯業協會會長黃家和，酒家這幾日間已「做好準備」，推出6至8人套餐，料當日入座率有機會回升至8成。記者以顧客身份向數間酒家查詢，不少店員表示會因應政府最新安排，再作調節。

母親節原是酒樓生意額旺季，但在疫情下，今年訂座率與以往相差甚遠。（資料圖片／余俊亮攝）

坐落於旺角的倫敦大酒樓開業逾40年，經理蘇先生指往年母親節正日預約一早「爆滿」，前後日子亦起碼有7成入座率，但今年即使是正日，目前僅得數張訂單。在現時的限聚令下，食肆需維持4人一枱，惟母親節是一家團聚日子，他指不少人是三代、四代同堂聚餐，人數動輒有24人，以往都要分兩枱，現在變相要分六枱，「又有老人家，又有小朋友，都好難溝通」，令不少家庭卻步。

早前疫情發展不明朗，酒樓沒宣傳任何母親節套餐，「推出咗怕浪費紙張」，他表示會因應情況，推出準備好的圍餐餐單。對於食肆每枱有機會放寬至8人，他直言：「當然會好啲」，料放寬後當日入座率可達一半。

倫敦大酒樓經理蘇先生料放寬後，當日入座率可達一半。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，母親節是共享天倫之樂的日子，「分開坐無節日氣氛」，相信若放寬至8人，可適用於大部分家庭。他表示，業界原已想好應變方法，推出外賣套餐，惟近日疫情緩和，加上又有「風聲」指人數可放寬，不少酒樓這幾日間推出6至8人套餐，接到的查詢、訂單亦有所增加。他期望，政府於今日內拍板並公布措施，料放寬後今年食肆生意額可回升至8成，「已經好好」。

在現時的限聚令下，食肆需維持4人一枱，並且相隔1.5米。（資料圖片／張浩維攝）

記者以顧客身份致電不同酒樓查詢，大埔一間酒家職員透露，在限座令實施下，酒樓已有部署，以一圍枱12人為例，假如政府放寬每圍枱上限6至8人，可以安排「孖枱」讓一家人齊齊整整食飯，「拆開兩張枱，每邊6個人，再拍埋一齊」，至於會否違犯每張枱1.5米距離要求？職員坦言：「咁就要睇下放寬成點，但個個都想一家人坐埋一齊啦。」

另一間位於觀塘的酒家職員就指，仍在等待政府公布放寬安排，但以上限4人為例，如果有12人，酒家會安排分3張枱，每張4個人打散坐，「係無得一齊坐架喇，都無法架，政府唔畀12人一齊坐丫嘛」。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼