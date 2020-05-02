限聚令｜餐飲業生意跌60%　冀母親節前放寬「四人一枱」限制

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，但「限聚令」及對餐飲業限制等仍然生效。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（2日）於電台中指，限聚令生效後生意跌40%至60%，促政府在母親節前放寬規定，一枱由只准坐四人變為可坐六人。 餐務管理協會會長楊位醒亦指，因限聚令酒樓大枱生意一落千丈，即使近兩日假期午市生意有好轉，但晚市仍然無起色。他希望政府可對食肆一枱顧客人數不設限制，而探熱等措施則可繼續。

楊位醒指即使近兩日假期午市生意有好轉，但晚市仍然無起色。（資料圖片／盧翊銘攝）

黃家和接受商台節目《政經星期六》中表示，已向業界查詢今年母親節會否推出優惠等，但不少食肆都「無聲出」。他認為本港連續多日沒有本地感染個案，亦有專家指可有條件放寬限聚令，惟不知政府當局想法。

他又稱，往年母親節正日整個飲食業可有3.5億元至4億元生意，但估計今年「有2億都已經好開心」。黃促政府放寬規定，「等業界做番少少生意」，而婚宴等亦可放寬至一枱八人。

▼限聚令升級延長▼

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楊位醒於同一節目中表示，近日酒樓生意「好慘」，直言「40幾年嚟未試過講都唔講母親節，完全無氣氛」。他希望政府可放寬不限一枱顧客人數，但枱與枱之間距離等仍可繼續保持，亦可要求酒樓保持環境衞生，「解除市民呢排嘅苦悶日子」。