新冠肺炎｜放寬措施一覽　餐廳可8人同桌　酒吧戲院健身室復業

本港新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，截至今日（5日）下午確診及疑似個案維持於1,141宗，連續16日無本地感染個案。政府今日召開記者會，宣布放寬社交距離相關限制措施，於5月8日凌晨零時起，餐飲業放寬至最多8人同桌用膳，其餘限制不變；酒吧、酒館等亦可恢復營業，但需限制顧客人數，不得有音樂表演或跳舞活動；戲院可恢復營業，惟需設特別售票安排，院內不得坐滿。 至於「限聚令」將由原本最多4人聚集，放寬至最多8人。

行政長官林鄭月娥及一眾高官召開記者會，宣布各項放寬措施。（高仲明攝）

行政長官林鄭月娥及一眾高官召開記者會，宣布各項放寬措施，將於5月8日凌晨零時起實施。其中，最受關注的餐飲業將獲放寬限制，過往一段時間最多4人同桌的限制，將放寬至最多可8人同桌，但進入前量度體溫、餐檯之間需距離1.5米、非進食情況下配戴口罩、提供酒精搓手液等規定則維持不變。酒吧、酒館等亦可恢復營業，但需限制顧客人數，不得有音樂表演或跳舞活動。

遊戲機中心、健身室、健身中心、戲院、美容按摩店、麻雀館等將重開，顧客進入相關處所前需量體溫及需戴口罩，同時需提供酒精搓手液。其中，戲院需設特別售票安排，院內不得坐滿。健身室及健身中心方面，民政事務局局長徐英偉表示，在相關中心內運動時，可毋須配戴口罩，但各項健身設施之間需距離1.5米。

限制市民於公眾地方聚集的「限聚令」，將由原本最多4人，放寬至最多8人。

行政長官林鄭月娥及一眾高官召開記者會，宣布各項放寬措施，將於5月8日凌晨零時起實施。（高仲明攝）

至於卡啦OK、派對房間（Party room）、夜總會、夜店，當局指相關處所的傳播風險較高，需繼續停業。食物及衞生局局長陳肇始表示，病毒主要透過飛沫傳播，上述處所涉及多人聚集，若人與人之間在沒有配戴口罩的情況下近距離接觸，傳播風險相對較高；她又強調，若放寬限制後情況不理想，不排除會再次收緊限制。

另外，政府今日亦宣布5月27日起分階段復課，中三至中五級率先復課；小四至小六、中一及中二級將於6月8日復課；幼稚園高班（K3）、小一至小三學生，將於6月15日復課。至於幼稚園幼兒班（K1）及低班（K2），本學年則不會復課。

教育局局長楊潤雄指，復課後各年級將先以半日制上課，校內必須保持社交距離，不設早會、近距離小組活動，亦不應進行水上活動及球類活動。