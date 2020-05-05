新冠肺炎｜卡啦OK夜總會仍停業　張宇人批要業界承擔全港防疫成本

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，特首林鄭月娥今天（5日）公布放寬社交距離措施，包括將限聚令、食肆每枱人數上限放寬至八人，限制重開的酒吧、酒館每枱最多四人，並宣布重開七類處所，惟卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉。 自由黨主席、飲食界立法會議員張宇人表示，對夜總會、卡啦OK等場所仍要繼續關閉感到非常失望，認為政府未有於防疫和經濟活動之間取得適當平衡，有關措施是要小部分業界承擔全香港防疫的成本，批評政府做法對業界的苦況置之不顧。

卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉。（資料圖片）

身兼行政會議成員的張宇人指出，本港已連續16日沒有本地新冠肺炎感染個案，故要求娛樂場所關閉14日是不合理的，他認為政府應將停業令由14日減至7日，甚至更短時間作檢視，不應一刀切要業界停業14日。

張宇人又指，業界做足防疫措施，有關場所亦有分隔措施，以卡啦OK為例，有房間作為分隔，顧客唱歌時也可戴上口罩，加上定期消毒、探熱等措施，故政府要求卡啦OK再關閉14日是不合情理。

張宇人呼籲政府在推行任何防疫措施時，應考慮業界實際情況，作適當和彈性的調整，以及應作合理賠償，不應由一小撮業界承擔全香港防疫的成本，他表示已積極邀約業界和官員見面，希望尋找最合適的方案幫助受影響的業界。