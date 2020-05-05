銅芯抗疫口罩｜全民派可重用「CU Mask」　明日早上7時起網上登記

港府終公布全民派口罩細節。特首林鄭月娥今(5日)於記者會表示，將會向全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」(Cu Mask)，凡持有身分證者，即可免費獲派乙個。 該款可重用口罩屬本地研發、本地應用，林鄭月娥笑言口罩英文名與「想見你(See U)」同音，形容是「我好想見你嘅口罩」，她指口罩派發將循網上登記及郵政派遞，市民可由明起7時開始登記，為期1個月至6月6日截止，每名市民可替五位親友代為登記。此外，防疫抗疫基金下，口罩資助設計生產計劃已批出20條生產線，料6月底可向每戶家庭，派發1個內含10片的口罩包，可與可重用口罩交替使用。

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登記網址：

qmask.gov.hk

林鄭月娥亦即席戴上「CU Mask」。（高仲明攝）

林鄭月娥表示，雖然現時無本地傳播風險，但仍要有足夠口罩供應。她承認處理疫情早期，政府惹來不滿，當時政府口罩存量僅有幾百萬個。她又指，疫情初段政府面對採購困難，口罩存量不足，並非拒絕與公眾分享口罩。政府逐步放寬社交距離措施，市民恢復社交活動，對口罩需求增加，因此政府現時提供持續供應措施是非常適時。



經3個月改善後，港府推出共6項措施，穩定口罩供應，包括由創新及科技局牽頭、動用8億元，向全民派發本地研發的可重用口罩，她明言人人有份，另會向每戶家庭派發共10個單次用口罩，將經香港郵政派送至府上，預計6月底開始派發首批3000萬個。



此外，港府亦會經學校向有需要學生派發一次性口罩，原則上由家長及校方適當協調；另前線員工包括安老院舍院工及清潔工，將會每日獲發兩個口罩。醫護方面，則會供給一次性50萬口罩予專業人員、中醫、西醫、牙醫、護士、職業及物理治療師，另會透過民政事務局向弱勢派發口罩，包括露宿者。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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港府今召開記者會，講述放寬限聚令及全民派口罩安排。（高仲明攝）

創新及科技局局長薛永恒補充，該款可重用口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，符合ASTM F2100的標準，清洗後可以重複使用60次，換濾芯後更可長期使用。口罩名為「銅芯抗疫口罩」，亦寓意及表達港府同心抗疫決心。他表示，市民領取方法簡單，只需作網上登記，即可由郵政派送上門，預期前後需時兩星期。市民可由明起早上7時登記，為期1個月至6月6日，每名市民可替五位親友代為登記。市民亦可在網上登記期後，親身到郵局出示身份證領取。本月13日則開始接受海外本港居民登記，但需提供本港地址。

另外，為確保學童有足夠保障，亦會將中幼童口罩直接派到小學和幼稚園，每名學生可獲發兩個口罩，政府也會安排住宿院舍和社福機構，向14萬多名住院者、嚴重殘疾人士和露宿者，派發口罩。

創新及科技局局長薛永恒指，每名市民可代五位親友登記領取口罩。（高仲明攝）

被問到全民派口罩所需行政費，林鄭月娥指，港府透過香港郵政派發，毋須另行加開新職位，僅需支付郵費。至於澳門、台灣兩地已率先派發口罩，政府會否向本港市民道歉，她則指，抗疫3個月以來，港府工作不能說是盡善盡美，因疫情猛烈及突如其來，亦非刻意「唔肯派」，「而係我哋都無」，另亦需預留予醫護。

