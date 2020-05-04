口罩肺炎｜政府研派布口罩　專家教每日外出用兩個　用洗衣液手洗

新型冠狀病毒蔓延至本港超過三個月，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據了解，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用60次。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，近日日間氣溫及濕度高，市民每日可額外準備一至兩個口罩，在面部出汗或午飯後替換，回家後以梘粉或洗衣液手洗。梁子超建議，政府可考慮為成人提供三個尺碼的口罩，並採用可調節耳後橡筋鬆緊的設計，盡量達致貼面效果。

該款港產的可水洗口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，原型款式為黑色網面兩層設計。（HKRITA官網圖片）

政府防疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（3日）透露，港府正研究向全港巿民派發可重用口罩。

初夏來臨，梁子超建議市民每日出門時，額外準備一至兩個口罩，在面部出汗或午飯後替換。「帶定兩個膠袋，乾淨嘅布口罩放喺其中一個，用過嘅放去另一個，拎返屋企洗。」他解釋，弄濕口罩會影響過濾功能。除此之外，由於夏天環境濕度高，面部和口罩之間容易滋生細菌，長時間佩戴同一口罩或會產生異味，甚至可能刺激皮膚，構成面部敏感、發炎，即長暗瘡等情況。

用梘粉或洗衣液手洗便可

清洗方面，梁子超表示，市民洗布口罩的步驟與手洗衣服大致相同，不需要用漂白水等強力消毒用品，「用梘粉、洗衣液或洗衣粉都得，用手捽口罩兩邊，好似平時洗衫咁洗就得。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

去醫院或診所應戴外科口罩

近日本港日間氣溫高達30餘度，加上疫情稍有緩和，梁子超強調戴口罩最重要是方便和舒適，市民一般外出不需要佩戴有濾芯的布口罩。他解釋，兩層布面已足以隔走九成以上的飛沫，大致上能阻隔病毒，市民不必戴厚重、空氣阻力大的口罩，令自己悶熱不適。

不過，他提醒市民如到一些高危傳播地點，例如醫院及診所，應改為配戴外科口罩，免卻清洗步驟及重複使用；脫下口罩時亦需要小心，避免觸摸到口罩的表面。

↓↓部分新研發可重用口罩↓↓

+ 7 + 6 + 5

兩歲以下的幼童不要戴布口罩

梁子超建議，政府可考慮為成人提供三個尺碼的口罩，讓市民選擇，並採用可讓用家節橡筋鬆緊的設計，盡量達致貼面效果。他特別提醒，兒童的布口罩應另外設計，而兩歲以下的幼童盡量不要佩戴布口罩，因他們可能會出現呼吸問題，家長需密切留意。