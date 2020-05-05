土地共享計劃周三起接受申請　最快4年由農地轉熟地

發展局今日（5日）公布，土地共享先導計劃將於明日（6日）起接受申請，為期三年，至2023年5月5日止，獲批申請涉及私人土地總數上限為150公頃。發展局局長黃偉綸說，目標在接獲申請起計4至6年半內，把農地轉為熟地，以供建屋。 此外，行政長官委任10位人士作顧問小組成員，就接獲的申請等提供意見，由積金局主席黃友嘉擔任顧問小組主席。

政府在《施政報告》提出「土地共享先導計劃」，以公私合營方式開發新界農地。（資料圖片）

十人擔任顧問小組

顧問小組非官方成員組成，連同主席共十人，全部由行政長官委任。小組的任期為三年半 ， 由今年5月1日起計。

主席由積金局主席黃友嘉擔任，小組成員則有前房協主席鄔滿海、前房署副署長馮宜萱、理工大學建築及房地產學系教授許智文、浸大財務及決策學系副教授麥萃才等。

發展局說，成員為社會上具公信力並涵蓋不同專業和經驗的人士，包括法律、房屋、發展相關 、環境、社會服務及金融界別。

當局接獲土地共享的申請後，將會以三階段方式加快處理。（立法會文件）

申請分三階段 發展局另設立土地共享辦事處

土地共享先導計劃由特首林鄭月娥於《施政報告》提出。據當局敲定的細節，政府會以三階段方式加快處理申請。首階段主要是政府接獲申請後進行審核，由發展局成立的土地共享辦事處，為申請人提供諮詢和促進服務；第二階段下，將會提在顧問小組尋求獨立和第三方意見。

當申請獲顧問小組支持、行政長官連同行政會議作原則性同意後，將進入第三階段。第三階段共有兩個部分，分別為法定（主要為城規及道路等） 和土地行政程序 。

目標最短4年由農地轉熟地

黃偉綸說，土地共享辦事處將按非常壓縮的時間表推展工作，除非另獲延長，否則預期在改劃後18個月內完成土地契約修訂程序，包括地價協商。他又指，目標在接獲申請起計四至六年半內把農地轉為熟地，以供建屋。