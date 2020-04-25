新冠肺炎｜土地共享計劃受阻　柯創盛憂官僚程序成死結

特首林鄭月娥於本年度《施政報告》重提「土地共享先導計劃」，即以公私合營方式開發新界農地，原定今年四月接受申請。民建聯立法會議員柯創盛今日（25日）出席電台節目，引述發展局指由於疫情關係，計劃將有所延誤。柯創盛認為，計劃治標不治本，政府應以《土地收回條例》等大規模行動，增加香港土地供應。

民建聯立法會議員柯創盛建議，政府為各種土地發展行政程序拆牆鬆綁，加快現時所有的土地開發項目。（資料圖片）

柯創盛出席新城電台節目時，提到香港土地供應緊絀，惟政府的官僚程序成為解決問題的死結，建議政府為各種土地發展行政程序拆牆鬆綁，加快現時所有的土地開發項目。他又呼籲政府應擔當主導及積極的角色，而非各政策局各自為政。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺早前提到，疫情下香港的建屋情况更令人憂慮，今年1月是3年以來私樓首次「零動工」；加上物流影響，已有2個原定售賣樓花的樓盤延遲2至6個月才落成，擔心未來私樓供應會繼續短缺。葉文祺於同一節目建議，政府應設立類似「土地共享先導計劃」內的中央小組，跨部門一站式處理發展商改劃土地申請，統籌建屋數量及意見等，以免政府官僚體制令「生地」變「熟地」過程緩慢，引致進一步的土地供應不足。