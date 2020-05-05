CU Mask｜市民批派得太遲　憂銅芯口罩衞生欠佳、網上登記死機

新型冠狀病毒肺炎疫情持續多月，本港年初曾爆發「口罩荒」，引發全城瘋搶。特首林鄭月娥今日公布，會向持有香港身份證人士派發可重用的「銅芯抗疫」口罩（CU Mask），並每戶派一包10個的「一次性口罩」。 在疫情有緩和跡象下，不少市民都指現時市面上口罩供應已充足，價錢亦有所回落，認為政府「派得太遲」，亦對可重用口罩的衞生標準成疑，抱觀望態度。有市民則認為「遲派好過無」，亦期待領取可重用口罩。

特首林鄭月娥今日公布，會向持有香港身份證人士派發可重用的「銅芯抗疫」口罩（CU Mask）。（高仲明攝）

一家之主譚先生表示，早前全港陷入口罩短缺，的確為一家人帶來煩惱，「以前有錢都買唔到，依家疫情差唔多尾聲先派，太遲啦，使乜用佢（政府）嗰啲？」譚又對可重用口罩抱觀望態度，擔心清洗後的衞生情況，是否能抵抗病毒。至於每戶派10個口罩，他笑言自己一家四口，「轉個頭用晒啦」。

家長寧自備布口罩

在旺角擺檔的王婆婆就表示，自2003年沙士，自己一直有備存口罩，現時家裏口罩量足以應付多月，所以無意領取政府口罩。不過，王婆婆就坦言替港人頻撲口罩感悲哀，「應派的時候唔派，等個政府救命死得啦」。

至於育有一子一女的蘇小姐就質疑政府可重用口罩的衞生標準，坦言已替子女預備布口罩，供復課後使用，「布口罩入面有濾綿，可以換，對自己買的布料同濾綿較有信心」。

先觀望再登記

雖然部份市民對可重用口罩不太樂觀，但亦有市民認為可以一試。何小姐坦言比較關心如何清洗，及如何保持衞生，會先觀望一段日子才考慮登記。

而梁先生就表明十分期待，但擔心登記領取的電腦系統頭幾天會死機：「個個衝入去㩒，可能系統頂唔住死機，呢個情況都好常見」。