CU Mask．CuMask｜銅芯抗疫口罩只可手洗　K Kwong：不可太陽直曬

新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，市民為抗疫，近乎全民戴口罩3個多月後，港府終於宣布向全港市民派發口罩，當中包括一款可以重用約60次的可水洗口罩「CU Mask」(銅芯口罩)。 創新及科技局局長薛永恒表示，市民只需用肥皂和冷水清洗CU Mask便可，若以漂白水等清潔劑清洗，可能會破壞不織布，影響過濾功能。 而化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）就提醒市民，清洗口罩後不應用乾衣機弄乾，亦不可放於太陽下曬乾，因紫外光會破壞不織布，只可自然風乾，他擔心該款口罩或很易發霉。

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CU Mask由本地香港紡織及成衣研發中心(HKRITA) 開發，口罩以六層功能物料構造，其中兩層含有少量銅(copper)，可抑制細菌、常見病毒和其他有害物質。CU Mask在顆粒過濾效率(PFE)、細菌過濾效率(BFE)及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標準。

清洗60次後應換濾芯

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻稱，CU Mask可清洗60次，研究發現在清洗第61次後，口罩性能就稍有下跌，因此屆時就應更換濾芯，但口罩其他物料屬不織布，就如衣服一樣可以長時間清洗。

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創新及科技局局長薛永恒表示，市民只需用肥皂和冷水清洗CU Mask便可，不應用漂白水，清洗後再晾乾便可。香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文稱，若以漂白水等清潔劑清洗口罩，可能會破壞不織布，影響過濾功能。

鄺士山提醒，清洗口罩後不應用乾衣機弄乾，「會捲埋」，口罩亦不可放於太陽下曬乾，因紫外光會破壞不織布，因此只可自然風乾，他擔心該款口罩或很易發霉。