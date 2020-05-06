復課｜家長注意！小學校長教路復課前四大準備事項　戒遲睡晚起

港府公布本月27日起分階段復課，教育局即將就復課安排向學校提供詳細指引，但停課三個多月，家長該如何協助子女復課？ 《香港01》訪問了三位小學校長，綜合他們的建議，家長宜把握復課前的一個月時間，為子女訂立時間表，習慣規律生活，調整身心及作息。有小學校長更直言，教師已預備首周要為學生「招魂」，建議安排子女多接觸及朗讀實體課本，以便復課可較快「回魂」。

停課三個多月，朱偉林直言，家中學習較自由，難免令學生較懶散希望家長為子女設定閱讀及朗讀課文的時間表，協助他們收拾心情回校時較快「回魂」。（資料圖片）

復課首要準備：設定時間表 調節作息、收拾心情

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學校長林德育、聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成及新界校長會副主席兼鳳溪第一小學校長朱偉林均認為，在家電子上課較回校上學自由，現時已有明確復課日，家長應為子女訂下清晰時間表及訂立規矩，助學生重新適應校園生活。孔偉成指，首先須戒掉「遲睡晚起」的習慣，按學校老師要求溫習及做功課。

朱偉林直言，停課三個多月，「暑假是輕鬆些、可外出，小朋友回校時是開心的，但現在困在家中，體能及心情難免都差了」，加上家中學習較自由，學生一般會較懶散。他笑言老師已預備復課的首周要為學生「招魂」，希望家長為子女設定閱讀及朗讀課文的時間表，協助他們收拾心情，回校時較快「回魂」：「家中上網課，學習態度難免會懶散一些，雖然時間有限，本學年肯定追不回教學進度，但家長可由設定時間表開始，加強指導子女，協助他們收拾心情，調節身心上學。」

三個行動助子女復課更順利：朗讀紙本課文、執書包補口罩、做運動

林德育建議，家長應減少子女打機時間，改為閱讀實體課本，一來可預習，二來朗讀課文可訓練說話能力。朱偉林亦認同指，學生在家少與朋友接觸，與人溝通機會大減，家長宜協助子女訓練口齒，重建溝通能力。

上學須「執書包」，林德育指，家長應讓子女練習收拾上學所需用品，並提醒他們培養補充口罩的習慣，為復課做準備。學生連月來甚少外出活動，惟入課室前須先走樓梯，林德育及朱偉林均直言，不少學生疫情期間少運動、多進食，建議家長應安排子女在家做體能運動，否則走樓梯時會感到辛苦。

上課安排：如廁不結伴、座位單行坐

朱偉林相信，普遍家長皆緊張防疫，會提醒子女注意衞生，建議家長向子女解釋學校在如廁及座位上亦會有特別安排，讓他們有心理準備：「小息會安排人手在廁所外維持秩序，例如十格廁所只可讓十名同學內進，其他人要在外面排隊，人與人之間要隔一米。」

小學生年紀較少，林德育提醒家長須在家訓練子女多洗手及沖廁前須蓋上廁板。

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小息安排：宜備獨立包裝餅乾、蛋糕 忌與朋友分享食物

朱偉林說，該校會取消集會，但小息時仍會安排學生分批到操場自由活動，建議家長預先提醒小朋友在疫情期間不宜與人分享食物；另可為子女預備獨立包裝、有飽足感的小食：「小朋友雖然在12時45分放學，但歸家需時，小息先吃點飽肚的食物較好。」

學生連月來多避疫、甚少外出，林德育提議家長考慮在疫情稍為穩定之時，與子女外出走走，讓他們適應戴著口罩說話，「讓他們外出適應戴口罩的生活，回校與同學談天時記得不需要拉低口罩說話。」

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放學及突發事件：接放學家長亦要探熱戴口罩

考慮到疫情關係，朱偉林指，上學期間不適的同學將不會被送入醫療室休息，而是在空氣流通的操場待家長接回家。放學安排上，朱偉林說，接子女放學的家長排隊接受體溫檢查及戴口罩才能內進，希望家長預留更多時間及配合安排；而校方亦會檢查校車內有否備有口罩及搓手液。