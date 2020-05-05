肺炎復課｜5.27分階段復課　廠商會校長：已準備好　縮堂、削早會

受新冠肺炎疫情影響，全港停課三個月，近日本港疲情漸見緩和，港府今日（5日）公布，決定由本月27日起分階段復課，中三至中五生為首批復課學生。廠商會中學校長麥耀光表示，學校已為復課做好準備，制定復課後的特別措施，包括調整時間表、購入20,000個口罩、小食部及操場位置模仿餐廳坐位安排等。

廠商會中學校長麥耀光表示，學校已為復課做好準備，制定復課後的特別措施 。（鄧穎琳攝）

已為復課備兩萬口罩 小食部隨餐廳防疫要求

廠商會中學校長麥耀光表示，學校已為復課做好準備，制定復課後的特別措施，包括調整時間表、購入約20,000個口罩、小食部及操場位置模仿餐廳坐位安排等，「二月起已買防疫物資，即使每個學生都拿口罩，都應該夠用一個月。」另斥資購入多一部紅外線體溫探測，並在教員室安裝空氣清新機等。

該校的防疫備忘頗為詳盡，由師生入校、班內防疫、校園清潔及食物部亦包含在內，如班會幹事需保持課室空氣流通、清潔，有需要時可動用校方提供的200元班級津貼購入搓手液等防疫用品。而班主任每日均須查詢早退學生病況及向校方報備，若學生感染傳染病需通過內聯網通知全體老師。

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副校：每堂縮5分鐘改半日制 盡力追教學進度

廠商會中學副校長周修略認為，現時本地疫情較穩定，是合適時機公布復課：「無話百分百穩陣，但三周後復課係合適嘅」。他解釋，「中一、二可能貪玩，但中三至中五會理解防疫需要」。他稱，該校復課後約三百至四百名同學到校，為減少人群聚集，將縮短早會時間，為確保各科教學進度不會大落後，將按原來全日制課堂時間表上課，但「每堂縮5分鐘」，改至半日制，提早約兩小時在下午一時半放學。

由於課堂座位難維持1.5米距離，校方暫定安排同學向同一方向、單行坐，周稱，「本身中四、五課室分咗四層，中三都復課，會研究需唔需要打散課室，減低洗手間人流」。至於下午會否有小組補課或課外活動？周指，該校會在本周內收集各班教學進度，再按教育局指示評估補課需要，暫時估計教學進度滯後約三星期。高中課程緊張，周直言，高中實行實時課堂，進度應不會過於落後，加上高中生緊張公開試，一般較主動，初步計劃保留中四、中五的考試，但將縮短考核內容，測試考生能力及累積經驗，「老師想知學生學習情況及網上教學情況，而學生溫習都可以鞏固知識。」

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