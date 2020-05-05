新冠肺炎｜中英劇團捐兩千張門票　搜集本港正能量故事　

本港新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情逐漸緩和，中英劇團宣布發起《疫中有情、送你一成》計劃，將捐助約2,100 張劇團門票，並收集港人在疫症中遇過的動人故事，冀成為劇團日後演出及社交平台的新元素。

中英劇團指，為記載疫症中令人感動的故事，今日宣布啟動《疫中有情、送你一成》計劃。（取自中英劇團facebook）

中英劇團指，為記載疫症中令人感動的故事，今日宣布啟動《疫中有情、送你一成》計劃，捐出劇團 2020 年新劇季的一成、約2,100張門票，以鼓勵任何人士講述自己一個在疫症中的正面故事，字數不限。題材包括︰自己、上班及上學、保持社交距離、醫護人員、陌生人、藝術連結等相關。

投稿人須連同文字、一張原創圖片或照片，投稿到中英劇團的facebook，獲選者將得到劇團的門票一張。包括《蝦碌戲班》、《科學怪人‧重生》、《唐吉訶德》音樂劇等六個製作、約2,100張門票。觀眾可以按喜好揀選三個節目，但先到先得，送完即止，劇團將盡量安排門票。

而首輪贈票於6月30日截止，並將於7月15日或之前通知獲贈觀眾，並安排在演出當日於前台取票，而劇團會提前一至兩天以短信提醒出席。劇團又指，鼓勵能負擔門票的觀眾，將所得贈票再次捐出，讓更多人受惠。

劇團藝術總監張可堅表示，會在2,000多個故事中，挑選出色的投稿作品，在劇目上演時於節目中朗讀，並放在社交媒體供大眾閱覽，把正能量持續發放。