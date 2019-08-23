【青少年劇團】中英劇團走入天水圍　教戲令「難湊」細路學做人

戲劇、音樂劇等文藝活動，對兒童的成長發展大有裨益，但表演場地大多集中在中環、尖沙咀等地，居於偏遠地區的小朋友，未必可以經常接觸。 過去被稱為「悲情城市」的天水圍，基層家庭較多，中英劇團在2008年開始，為八至18歲天水圍和元朗青少年開辦「Muse Up！青少年音樂劇團」。團員之中不乏常人眼中「難湊」的小朋友，亦並非個個都是演戲精英，但劇團除了指導日常排戲，更著重「家教」，小朋友在表演之前，需多次做義工服務社區。本周末他們將到理工大學賽馬會綜藝館，正式演出以環保為主題的原創音樂劇，與觀眾一同分享兩年以來的訓練成果。 攝影：鄭子峰

走進元朗商會小學的禮堂，門外已聽到充滿朝氣的歌聲和笑聲，數十名青少年手舞足蹈，正在排練探討環保產品和消費、名為《買。棄。囤》的音樂劇。來到演出前的最後階段，雖然場內氣氛歡樂，綵排卻是十分認真。

這班來自天水圍和元朗的青少年，早在接觸劇本前，已參加多個環保工作坊和講座，也有參觀廚餘回收過程，更身體力行做義工清潔海灘......雖然他們年紀雖小，但都已深深明白，要演好一齣戲，並非只靠表面動作就可。

今年18歲的Alex(藍衫者)，是團中的資深成員。(鄭子峰攝)

深入演戲 主角不等於明星

今年18歲的Alex，是團中的資深成員，他最初被媽媽利誘前來面試，豈料一玩就是九年，「鐘意玩因為可以試到好多唔同嘅嘢，慢慢喺啲角色度可以搵到自己。」Alex表示，小學時也有在學校參與話劇，但那時的訓練只著重於如何表現，「譬如笑要笑得好瘋狂、誇張，但呢度會要我哋深入研究，點解個角色喺呢個時候有呢個行動呢？」

由團內的「細仔」漸漸變成「大仔」，Alex肩負起照顧、督促師弟妹的責任，又希望日後能當上電影導演，在工作中也可運用多來所得的舞台經驗。

阿雪(中)是今次戲中的女主角。(鄭子峰攝)

即將升上小六的阿雪，是今次戲中的女主角，不過她坦言，不覺得自己特別「犀利」或出眾，皆因劇團的劇本皆以群戲居多，不鼓勵將某部分的小演員明星化，反而善用每個人的不同能力。

「今次個角色性格係有啲野蠻，但冷靜落嚟又會反省自己，幾有趣架。」阿雪指，參加了第三年，認為戲劇最吸引的是「故事」，每次參演、代入不同角色都可以體驗到不同的事，也令演員自身有不同見解，「同平時返學上堂好唔同，上堂就個個攞嘅嘢一樣，但戲劇雖然都係一個上堂嘅過程，但每個人拎走嘅嘢都唔同。而家睇每件事都會諗：背後會唔會有另一個故事呢？覺得自己係『醒咗』架。」她笑說。

Jenus指，劇團接受參加者報名時，會先將機會留予基層家庭，亦收取了不少坊間普遍認為「難湊」的小朋友。(鄭子峰攝)

基層優先 專揀難湊細路

劇團的戲劇導師何敏儀(Jenus)，自首屆開始便已參與帶團，表示他們每次接受報名時，會先將機會留予基層家庭，亦不會故意選拔口齒伶俐的小朋友，反而收取了不少坊間普遍認為「難湊」、麻煩的細路，「有啲係過度活躍，有啲係有情緒問題，有啲係新移民......平時學校好可能會怕麻煩，將佢哋掟埋一邊，但呢度我哋會要所有小朋友學識磨合相處。」她表示，以過度活躍症兒童為例，學校會建議他們吃藥控制行為，但劇團會恩威並施，要他們訓練忍耐，「最開心係見到佢哋慢慢可以搵到一個平衡，譬如當我哋話：『未到你講嘢住』，佢哋真係會好辛苦忍住，其實好可愛。」

為演員出身的Jenus，為劇團寫劇本時會就着每個人的能力，「想每個人都有個moment」，因此以群戲為主，「出面有好多同類活動係以完成一個show為主，但我哋唔係。個show最尾係會有，但中間嘅過程，我哋更加著重。」她指，劇團的表演不是以演技行先，要求參加者不是「為威而威」。由於兩年制的課程很密集，曾有不少參加者在期間「現形」，如常常請假、到排練到自己參與的部分才出現等等，試過有人在入台前才請假，Jenus他們真的有狠心換人頂上。

著重家教 天水圍小朋友較純

與一般的興趣班不同，劇團著重「家教」。今次的劇目以環保為主題，並加入懷舊元素，探討過度消費的問題，每個課程劇團都要求參加者先做與劇目主題相關的義工，「一個大嘅中好影響佢哋點樣做戲，我哋堅持一定要做服務，希望潛移默化，等佢哋演出時係令人舒服、自然。」Jenus說。

與一般的興趣班不同，劇團著重「家教」，青少年在表演之前，需多次做義工體驗和服務社區。(鄭子峰攝)

多年來接觸過很多小朋友，Jenus指，天水圍和元朗的小朋友比較單純直接，生活上不似市區小朋友般常要競爭比較，或因機會較少，對於戲劇，他們會專注尊重，但這班小朋友，也相對較易自卑，「我哋好努力想佢哋有個平衡，謙虛得想但要有自信，行出嚟唔會招招積積但眼界又闊，亦要有同理心......我哋覺得，呢種就係真真正正嘅堅強。」

中英劇團戲劇教育及外展經理江倩瑩，劇團成立40周年，在舞台製作和教育方面一直採雙線並行的方向。(鄭子峰攝)

40年來致力將戲劇帶入社區

中英劇團戲劇教育及外展經理江倩瑩(Kitty)指，中英劇團今年已來到40周年，最初它是英國文化協會衍生出來的一個組織， 一直以來，劇團在舞台製作和教育方面採雙線並行的方向，亦是首個會走入學校作巡迴演出的團體。

組織相信，藝術有很多功能性，並不只是娛樂，而新界偏遠地區的文化活動較少，將戲劇帶入社區，除可令他們有共同話題 、加強凝聚力外，亦有助建立社區網絡，現時服務亦已拓展至東涌地區。計劃推行十年有多，Kitty形容成果是令人感動的，「除咗有演藝水平，青少年亦透過探訪活動主動意識到社區有好問題，例如會諗麥當勞點解咁多老人家？之後佢哋亦放低咗包袱肯去扮呢啲老人家，喺台上唱出老人家心聲......而我哋嘅青少年大個，好多人都會做返同人文精神有關嘅工作，再去服務社會，係令我哋相當感動嘅事。」

名為《買。棄。囤》的音樂劇，一眾小演員將與觀眾在台上一同探討環保產品與消費的議題。(鄭子峰攝)