【新冠肺炎】5.27起分階段半日復課　楊潤雄：因午膳除口罩增風險

新型冠狀病毒肺炎疫情近日有所緩和，本港連續16日沒有新增本地個案。政府昨日（5日）宣布，由5月27日起分階段復課、並以半日上課為原則。 教育局局長楊潤雄今早（6日）接受港台節目訪問表示，疫情爆發後學生已有一段時間沒有上學，鑑於疫情及口罩供應逐漸緩和，故宣布復課安排，惟強調是「有條件復課」，學校佈置、活動上亦有要求。同時，楊指出今個學期亦會維持半日上學模式，解釋曾與專家商討，午膳期間須除下口罩會增加傳染病風險，故安排半日上課，讓學生上課後「返屋企食飯會安全啲。」

政府昨日（5日）公布一系列放寬社交距離相關限制措施。（資料圖片／高仲明攝）

政府昨日宣布，全港學校將於5月27日分階段復課，中三至中五級學生率先復課；小四至小六、中一至中二級生於6月8日復課；K3、小一至小三則於6月15日復課；而K1、K2學生今學年度則不會復課。同時，復課會以半日上課為原則。

教育局局長楊潤雄表示，是次復課是「有條件復課」，學生搭乘校巴、交通工具及上課期間均需佩戴口罩，且校內的座位、佈置及上堂模式亦有一定要求。他續指，今個學期復課會以半日後課模式，因全日上課會涉及午膳時間，須除下口罩，風險會增加，故讓學生學習後「返屋企食飯安全啲」。他又指，現時距離5月27日仍有三周，會持續檢視措施，不排除有調節可能性。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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因近月學生有維持不同模式學習 故不延長本學期

對於暑假安排，楊潤雄稱會繼續維持，因近月學生學習模式及效能雖然與上學未必一樣，但仍有維持學習，故不會強制學校延長學期。他補充，得悉不同學校會有不同安排，部分學校或會延長1至2周學期，某些年級暑假期間亦要補課。

跨境學童方面，楊潤雄指因599C章，即抵港人士強制檢疫規例將延長，故仍須與內地商討當中細節，因涉及2萬多人會有一定風險。同時，他表示跨境學童須經多個關口抵港，倘學童在北區上學經羅湖關口會較方便，惟現時口岸封關，故應有兩手準備，既要爭取在安全環境抵港且不影響防疫工作，否則跨境學童不能來港上課，便須與相關學校討論，如何協助涉事學生學習，「要點做到同課室唔好差太遠」。