【新冠肺炎】酒吧、健身中心等周五重開　陳肇始：有條件恢復

新型冠狀病毒肺炎疫情近日有所緩和，政府昨日（5日）公布一系列放寬社交距離相關限制措施，餐飲業放寬至最多8人同桌用膳，其餘限制不變；酒吧、酒館、健身中心、美容院等亦可恢復營業。 食物及衞生局局長陳肇始今早（6日）接受港台節目訪問表示，相關措施仍要持續檢視，放寬後不排除風險會提高，須張弛有度、階段性放寬，倘情況不理想亦會收緊。至於部分行業能恢復營業，陳肇始解釋即使重開亦是「有條件恢復」，例如酒吧只能招待一半人數、每桌限制4人等，故一方面希望市民生活回復正常，但亦要遵從公共衞生措施。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

而5月8日凌晨零時起，餐飲業放寬至最多8人同桌用膳，但有部分餐廳會安排客人「搭枱」。陳肇始表示，「搭枱」情況不理想，明白部分食肆面積較少，即使未能達到桌與桌之間保持1.5米距離，亦可以透過分隔措施做有效分隔。陳肇始續指，食環署過往多月巡查達9至10萬次，雖有少量檢控，但認為食肆大致合作，亦曾發信予食肆提醒員工小心處理剩餘食物及清潔，以免受到感染。

對於浴室、卡拉OK、夜總會等場所仍未能重開，陳肇始解釋容許部分行業重開，源於部分業界積極建議公共衞生措施，且即使重開「恢復亦有條件、人數亦有限制」，例如酒吧限制只招待一半人數、每桌4人及桌與桌距離須保持1.5米距離；健身中心器材須距離1.5米及定期清潔消毒；美容院暫不進行任何霧化程序等，希望令市民生活恢復正常，但仍要從公共衞生角度考慮。

▼政府派口罩安排▼

+ 3 + 2

至於醫管局何時會恢復探病安排，陳肇始表示，醫管局曾指會從服務角度分階段恢復非緊急服務，惟現階段始終是緊急應變級別，故會作出人流控制。倘有特殊情況，市民可與醫管局商討。

被問及前衛生福利及食物局局長楊永強稱戴口罩作用不大，會否影響政府施政及其看法。陳肇始則指，相信戴口罩已成市民日常生活一部分，衞生防護中心亦建議市民戴口罩，且多個場所亦有相關規定。