【新冠肺炎】康文署運動場重開　更衣室封閉跑步市民感不便

康文署轄下部份戶外康樂設施今日（6日）重開，包括運動場跑道，惟運動場跑道有人數使用限制，設有8條400米跑道的場地，最多容許200人同時使用；場地內部份設施亦不開放，包括觀眾席、更衣室和沖身設施。 記者今日在深水埗運動場視察，門口有工作人員統計入場人數。早上8時，跑道上已有約20至30名市民跑步，幾乎都沒有戴口罩。有視障跑手得知今日運動場重開，早上7時幾已經和陪跑員到場練習跑步，說正在為11月日本的慈善跑步訓練體能。不過因為更衣室未開放，他練跑後大汗淋漓需要回家才能沖涼換衫，感到不方便。

早上8時，深水埗運動場已經有20、30名市民在跑步。（袁澍攝）

早上8時，深水埗運動場已經有20、30名市民在跑步，幾乎都沒有配戴口罩。運動場只有一個入口開放，門口有工作人員計算入場人數，並有酒精搓手液供市民使用。

市民黃小姐說疫情以前每天都會過來跑步，對運動場重開感高興。（袁澍攝） 市民黃小姐說，疫情以前每天都會過來跑步，現時運動場重開感到高興，「之前無得跑，只好去行山，但都係運動場舒服啲。」因為家住在附近，所以會回家沖涼換衫。

視障跑手梁小偉（右）與領跑員前來練習跑步。（袁澍攝）

視障跑手梁小偉得知今日運動場重開，早上7時許已經和領跑員前來練習跑步。他說過往每年都要跑5、6場賽事，今年因為疫情比賽取消，至今仍未參賽，今日正在為今年11月在日本的40日慈善跑準備，「雖然唔知去唔去到，但都操住先。」

今日他和領跑員跑了幾公里後大汗淋漓，但因為更衣室還未開放，只能回家沖涼換衫。領跑員黃小姐說，「其實天好熱，咁樣好唔方便。」

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