康文署｜5月4日起室外運動場地等開放　籃球足球可否回歸球場？

新冠肺炎全球肆虐，惟最近香港的疫情逐漸受控，連日出現零確診的情況。特首林鄭月娥今日（28日）於行會前見傳媒，表示不少人提出政府需檢視現行嚴控措施，決定分2階段回復正常政府服務，首階段由5月4日起，公務員回復正常上班，政府公共服務回復正常辦公時間；而在不違反「限聚令」的前提下，室外運動場地、圖書館、博物館等會回復開放使用；各類委員會會議亦將恢復正常。 林鄭強調，會採取suppress and lift（張弛有道）的策略，在疫情有可能反覆的情況下仍需嚴陣以待，一有需要會重新收緊措施，直到全球找到有效疫苗，令大部分人可以免疫，才可以舒一口氣。

林鄭公布，會放寬公務員的復工安排。（梁鵬威攝）

政府僱員5月4日起回復正常上班

林鄭表示，公務員自1月起彈性上班，一直亦有隨著疫情發展放寬或收緊有關安排，最近已逐步回復正常服務，目前為止只有4,800個僱員完全在家工作，佔整體的3%；另外兩成多則輪流或隔日上班以減少人流。

政府經過內部研究，決定由5月4日開始分2階段回復正常政府服務。除仍需關閉的學校及康文署表演場地職員外，所有政府僱員將於下月4日起回復正常上班，公共服務包括櫃台查詢及登記等會回復正常辦公時間。政府大樓會隨著人流增加強化防疫，包括為規定所有進入大樓人士需量體溫及配戴口罩、提供消毒搓手液、容許公務員彈性時間午膳等。林鄭稱，公務員仍可彈性時間工作，「但遲咗上班就要遲啲下班」。

政府因應武漢肺炎疫情，在1月28日起宣布特別上班安排，但部份政府服務因而受到影響。（資料圖片）

公共設施5月4日回復開放使用

另外，公共設施在不違反「限聚令」的前提下，同樣會於5月4日回復開放使用，包括早前關閉的室外運動場地、圖書館、博物館等。各類委員會會議亦將恢復正常，惟大型活動如慶典、頒獎禮等群組聚集活動需繼續取消。

換言之，若一家4口假日一同前往圖書館及博物館消遣並無問題，惟超過4人同行則仍然違反「限聚令」。而一眾運動愛好者亦只能進行羽毛球、乒乓球、跑步等小規模運動，足球、籃球等多人運動就要避免，或是想辦法以不多於4人進行，例如在籃球場上，1至4人互射「鎖匙圈」即無問題，但「3打3」則不可以了。

「限聚令」等措施5月7日到期 林鄭：很快會公布進一步決定

林鄭月娥表示，從4月1日起本港每日新增個案維持單位數水平，有四日更是零確診，不少人提出政府需檢視現行嚴控措施，認同是理所當然，因為社會需為每一項嚴控措施付上經濟及社會民生等的代價。林鄭指，措施設有時限，政府不可能認為公共衛生危機長期存在，故有需要按部就班檢視措施是否仍需繼續，坦言要做到張弛有道、能收能放十分困難。

她強調，疫情仍會反覆，仍需嚴陣以待，就從內地抵港人士需接受14日強制家居檢疫、食肆及其他商業處所規限、 「限聚令」等一系列措施將於5月7日到期，林鄭指很快會公布進一步決定，讓受影響的市民及商戶會有所準備。