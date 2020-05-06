新燃氣機組今年投產　天然氣比例增至50%　離岸風力發電成本高

《香港氣候行動藍圖2030+》計劃逐步減少燃煤發電，至今年天然氣滿足本港約一半電力供應。環境局局長黃錦星今日（6日）書面回覆議員質詢時指，兩電今年各有一台新燃氣發電機組投產，天然氣發電比例將增至約50%，符合《藍圖》預期。 至於本港離岸風力發電，兩電評估所需資金逾100億元，發電容量僅約300兆瓦，佔本港總耗電量少於1.5%，成本較天然氣發電更高。

黃錦星表示，兩電今年各有一台新燃氣發電機組投產，天然氣發電比例將增至約50%。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

黃錦星書面回覆表示，2017年發電及煤氣生產排放的溫室氣體最高，達26,600千公噸二氧化碳當量，佔整體排放量約65%；而去年本港整體發電燃料組合中，燃煤發電仍佔約44%，天然氣發電則佔約29%，約27%是從內地輸入核電及本地可再生能源。

他又指，今年兩間電力公司各有一台新燃氣發電機組投產，本港天然氣發電的百分比將增加至約50%，燃煤發電相應減少至約25%，符合《香港氣候行動藍圖2030+》預期；兩電在未來10年會繼續以燃氣發電機組及非化石能源逐步取代退役的燃煤發電機組。

本港發展離岸風力發電場成本高

被問及本港發展離岸風力發電場的可行性及經濟效益，黃錦星表示，根據電力公司的評估，香港有兩個境內離岸地點（即在果洲群島對開海面及於南丫島附近的水域）較適合以商業規模發展風力發電場，兩電亦一直在上述地點進行測風工作，但兩個項目所需資金合計超過100億港元,，發電容量共約300兆瓦，所能提供的電力估計佔本港總耗電量少於1.5%，成本相較天然氣發電更高。他認為，由於面對多方面不明朗因素，會繼續留意有關方面發展。

此外，有議員關注港府推動電動車政策。黃錦星回覆指，截至今年3月底，政府車隊共有224輛不同型號的電動車，主要是中小型房車，佔政府總房車數目9.2%，較本港電動私家車佔私家車總數的整體比率2.2%為高。至於特別用途車輛（如垃圾收集車）、巴士、中型及重型貨車方面，市場上仍未有適合部門運作需要的電動車型號。