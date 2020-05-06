組裝合成項目百勝角消防宿舍造價逾16億元　料2021年第二季落成

政府近年推動建造業採用「組裝合成」建築法（MiC），在廠房完成單位的預製建造工序，並在工地上嵌砌安裝。將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍為首個採用MiC的工務工程，局方去年底曾指預料可提早在今年年底竣工。 根據發展局回覆立法會議員提問，百勝角項目最新的完成時間為2021年第二季，估計涉及超過16億元。

發展局局長黃偉綸（右）去年曾視察將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目。（黃偉綸網誌相片）

發展局指，將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍預計在2021年第二季完成，工程包括5幢16至17層的宿舍樓宇，每層有8個單位，提供合共648個50平方米的三房單位。而連同相關的附屬設施，包括有蓋行人通道、休憩及公用地方等，總建築樓面面積達47000平方米。局方估計所需費用為16億2500萬元。

發展局去年曾指承建商預料項目可在今年年底竣工，較合約完工期的2021年第2季早。

東涌第99區公屋項目估算造價50億元

房委會早前選定「東涌第99區公營房屋發展項目」中一幢樓高12層的公營房屋樓宇為「組裝合成」建築法的先導項目。發展局指，項目共涉及5座住宅大廈、商舖及幼稚園等，總工程估算為50億元，預計於2024年年初完成。