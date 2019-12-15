百勝角紀律部隊宿舍成首個落成組裝合成法住宅　黃偉綸冀多採用

科技日新月異，建造方式亦與時並進。發展局局長黃偉綸今日（15日）於網誌表示，近日視察首個採用「組裝合成」（MiC）建築法的工務工程將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍，希望透過在公營項目中應用MiC，可增加業界採用MiC的信心，藉此克服成本高昂、勞工短缺等問題。 黃偉綸又指，採用MiC後，宿舍現時預計明年年底竣工，較合約完工期的2021年第2季為早。他又稱，建築署的第二個應用項目，古洞北新發展區第29區興建福利服務綜合大樓亦將於本月動工。

發展局局長黃偉綸（右）和發展局常任秘書長（工務）林世雄 （中），聽取建築署署長林余家慧（左）介紹有關MiC的施工方法和優勢。（黃偉綸網誌相片）

黃偉綸今日以「首個『組裝合成』建築法住宅項目」為題發表網誌。他表示，近日視察將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍，該宿舍是首個採用MiC的工務工程，亦是建築署與承建商合作，首個以這種建築技術建造的住宅項目。

裝嵌一個預製組件 只需15分鐘

黃偉綸指，MiC採用「先裝後嵌」的概念，將建築物分成多個獨立單元，將涉及人手密集和需時較長的工序都先在廠房完成，再運往工地裝嵌，如「砌積木」般疊起，以縮短工地施工時間，提升生產力、工地安全、環保表現及成本效益。他續稱，視察期間，工程人員示範裝嵌一個預製組件，全程只需約15分鐘，承建商預料明年年底竣工，較合約完工期的2021年第2季早。

黃偉綸表示，政府積極將MiC引入各項公共工程，如科學園「創新斗室」和黃竹坑香港大學宿舍。他又稱，建築署的第二個應用項目，古洞北新發展區第29區福利服務綜合大樓亦將於本月動工。他續稱，希望在公營項目中試行MiC，可為建造業起示範，增加業界採用MiC的信心，藉此克服業界近年面對的挑戰，如成本高昂、勞工短缺等。