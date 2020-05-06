CU Mask｜截至3時共138萬人登記　創科局：資料不會用於其他用途

政府昨日（5日）宣布，將向全民派發「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），今早（6日）接受市民網上登記，截至下午3時，總登記人數合共近138萬人。 對於有市民擔心登記時牽涉的個人資料私隱問題，創新及科技局表示，政府不會將相關資料用於其他用途。局方亦提醒市民小心填寫資料，否則資料有誤便「無得返轉頭」。

▼CU Mask網上申請攻略▼

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政府表示，截至下午3時，「銅芯抗疫口罩」的網上登記系統已經收到逾50萬宗登記，總登記人數接近138萬人，平均等候登記時間約為一至兩分鐘。創科局提醒，領取口罩的登記期為一個月，直至6月6日止，市民無須急於登記。

對於登記系統收集個人資料的目的及資訊保安，創科局發言人表示，市民登記時，需輸入身份證號碼及出生日期，以核實是否香港民民，及有沒有重複登記；電話號碼則用作接收相關短訊；姓名與地址則是核實地址是否存在，及上門派遞的安排。發言人稱，不會將資料用於任何其他用途；亦會確保個人資料的保留時間，不會超出實際需要。

▼政府派口罩安排▼

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錯誤填寫資料不可更改資料

發言人又稱，假如登記時錯誤填寫地址，亦不可以更改資料，除非漏填住所，或根本該地址不存在等，方會視為登記失敗，可再次登記；否則，口罩就會送到錯誤填寫的地址。另外，如市民未能於網上登記，可在網上登記時間結束後，以身份證到郵局領取口罩，毋須提交地址及電話號碼等資料。

發言人指，口罩登記系統在政府私有雲上運作，以確保穩定安全，為防止黑客入侵及資料外洩，系統已設置多重保安設施，包括防火牆、入侵偵測、反機械人，以及安裝了最新的防毒軟件及定期更新病毒定義等。發言人強調，系統在處理個人資料上的安排已徵詢個人資料私隱專員，並通過獨立第三方私隱影響評估，確保服務及系統符合《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）。