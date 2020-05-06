【換身份證】1957-61年出世換證時限延長至7.27　下一輪1962-63年

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，入境事務處早前暫停全港市民換領身分證計劃。現保安局修訂，1957至1961年間出生的待換身分證持有人，延長換證時限至7月27日。 下一輪為1962至1963年間出生人士，將可於7月28日起至9月22日換新身份證。今年內，1970至1974年出生人士，料亦可安排申領新身份證。 如在短期內疫情反覆，而需要再暫停換證服務，會再順延換證期限，入境處會儘快透過不同渠道通知公眾。

受疫情影響，約有64萬名於1957至1963年間出生的待換身份證持有人，未能在其所屬出生年份的規定期間內申領新身份證，同時部份合資格的區議員亦未能在區議會議員的規定期間內申領新身份證。

保安局將於本周五（8 日）刊憲生效，公布1957至1961年間出生的待換身份證持有人，延長申領新身份證的規定期間至7月27日；及修訂1962至1963年及1970至1976年間出生人士的換領期限安排；及延長合資格的第六屆區議會議員，可選擇申領新身份證的規定期間至7月27日。

但考慮換證服務在短期內仍有機會因疫情反覆而需要再次暫停 ，故《修訂令》亦訂明，若於5月11日至7月27日期間，所有換證中心基於公共衞生原因而需暫停服務21個工作日或以上，上述年份出生人士的換證安排會再調整，1957至1961年間出生的待換身分證者，有關申領的規定期限會進一步延長至9月22日。