換身份證｜入境處下周一恢復服務　64萬人未換證　將更新時間表

入境事務處今日（30日）公布，智能身份證換領中心將於下周一（4日）恢復運作，但服務內容有所調整。 入境處解釋，受疫情影響，9間換證中心早前均暫停服務，有64萬人未能如期換領身份證，另有9萬人待領證，若換證中心恢復服務後，會先提供領證服務，亦會為已預約的人士辦理換證手續；但從未預約人士應先預約，減少輪候時間。 當局又稱，1957年至1963年、1970年至1976年出生人士的換證時間表則有待調整，詳情稍後公布。

入境處透露，受疫情影響，有64萬人未能如期換身份證。（資料圖片）

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優先安排9萬人領證

入境事務處發新聞稿稱，為減少人群聚集，處方呼籲各類申請人如無須親身前往該處辦理申請，應盡量以郵寄、投遞、網上遞交或流動應用程式等方式遞交申請。而在較早前已經預約的申請，可直接前往相關辦事處／登記處辦理，無需重新預約。未預約的人士應先行預約以減少輪候時間。

當局透露，因疫情關係，九間換證中心早前曾暫停服務，當中約有64萬人未能按原定的期限換證，另外約有9萬人尚待領證。為有序地安排受影響的人士辦理換證及領證手續，換證中心會在恢復服務後先行提供領證服務，以及為1957年至1961年出生並早前已預約服務的人士辦理換證手續，至於從未預約的人士請先行預約辦理換證服務。

入境處正計劃將原先公布有關1957年至1963年、1970年至1976年出生人士的換證時間表作出調整，詳情容後公布。如對身份證事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電3521 6565。

民政事務總署各諮詢中心重開

其他政府部門亦宣布隨政府公布，逐步恢復公共服務。民政事務總署表示，5月4日起，除早前已關閉進行維修工程的深水埗民政諮詢中心外，各區民政諮詢中心及遺產受益人支援組將恢復正常開放時間；民政總署查詢熱線（2835 2500）亦將回復正常運作。

社區會堂及社區中心的多用途禮堂、會議室、課室、小組會議室及活動室會重新開放予已租用團體使用。為避免群組聚集，並確保參加者可以保持適當的社交距離，每項活動的參與人數上限為四人。 牌照事務處的辦事處會繼續提供正常服務。

環境保護署所有公眾櫃檯服務由5月4日起恢復正常運作，包括分區辦事處的櫃位，以及接收牌照或其他類別申請的櫃位服務。環保署的一般顧客服務熱線（2838 3111）會恢復即時接聽服務，而其他登記計劃的電話查詢服務亦回復正常運作時間。

環保署設施方面，僅船灣已修復堆填區—高爾夫球練習場將於5月4日起重開，其他環境資源中心及訪客中心繼續關閉。各個「綠在區區」會繼續開放收集可回收物，辦事處的櫃位恢復正常運作，但各項訪客及教育活動則繼續暫停，直至另行通告。