麥長青大爆由第二男角淪《Do姐有問題》嘉賓　只收得500元利是

有「麥包」之稱的藝人麥長青，其妻數年前投資iphone6時疑墮騙局，之後麥亦受牽連，遭人到電視台滋擾，麥聲稱他的星途大受影響索償，案件今(6日)在高等法院聆訊，麥在庭上道出他由「九線尾、十線頭」的男演員，終爬到男角的第二格，卻因受滋擾驚動高層而失去演出機會，更淪為只能出席如「Do姐有問題」的嘉賓，收得500元利是。辯方律師卻質疑麥是「演技派」，更指他在庭上「演戲」，麥即激動稱若作供是拍戲，他會講粗口。

有「麥包」之稱麥長青稱他由九線尾十線頭的演員爬至第二男角，卻被拉下至成綜藝節目嘉賓。(朱棨新攝)

+ 11 + 10 + 9

麥包疑捲騙案被滋擾 失工作機會索償逾百萬 庭上大爆：我狂躁

麥包承認涉案時已非小鮮肉

原告麥長青，兩名被告為黃美芳及其公司天時達（香港）有限公司。

麥包庭上透露他於1987年加入無綫，由「九線尾、十線頭」做起，之後「一格格咁爬上去」，才「爬」至男角第二格，坦言想「爬」上第一格。他自嘲涉案時已非「小鮮肉」，而是「老臘肉」，又反問：「人生有幾多個咁多年？」惟他形容未到高峰，便「畀你哋拉左我落嚟！」

曾有同事碰面低頭免直望

麥說，事件後他演出機會大減，甚至有同事在無綫遇到麥，會低頭避免直望。他坦言當時很難受，曾因此向高層樂易玲提出解約，稱感到侮辱，但遭對方勸導。而他庭上提及此事時，聲音哽咽。

上《Do姐有問題》只收5百元

惟辯方律師指，麥在事件後仍有演出機會。惟麥反指，如在《Do姐有問題》 中只是做嘉賓，收取500元的利是，形容只參加此類節目維生，「割脈服毒自盡都唔掂」。他指參與這類綜藝節目，主持才是重點，反向被告的女大律師：「你先係主角。」又指女大律師後的3名律師團成員不是主角。

律師指麥屬實力派

此外，麥包在庭上不時與被告的女大律師針鋒相對。如大律師質疑麥的書面供詞，與庭上說法有差異，麥反指對方執著字眼上的分別，謂：「我係人，I am not a machine，我嬲到講英文。」

律師又問麥是否「演技派」和「實力派」，他回應指無資格作評論。律師隨即指，麥庭上的說法誇大如拍戲，麥反駁若剛上庭作供是拍戲：「我會講粗口。」

麥的妻子林孜和朋友於2014年籌得400萬元，交予一名叫吳志豪的男子投資。吳曾把一張100多萬元的支票給予林，聲稱是投資的部份利潤。該支票付款人為次被告，並有首被告的簽名。惟林之後收到自稱屬被告一方的電話，要求麥償還該100多萬。於2016年1月，有人先後到無綫和麥代言的一間海味舖，向麥追債，麥稱其星運受阻，因而向被告索償。

案件編號：HCA 254/2016