新冠肺炎｜嶺南大學獲馬會贊助50萬元 　自製紫外光燈消毒劏房

新型肺炎疫情影響全港，劏房戶生活環境擠迫，人口密集，空氣不流通下，更有機會與不相識住戶共用走廊和廚廁等空間，即時留家亦未必能避疫。嶺南大學與明愛青少年及社區服務、醫護行者及關注草根生活聯盟等社福機構合作，為至少1,000個劏房戶免費提供快速的家居紫外光燈消毒服務。

「紫『礙』線計劃」獲賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」資助50萬元，由嶺大創業行動自行設計及組裝30部紫外光（UV-C Germicidal Light）消毒器，屬本港首個在社區廣泛應用紫外光消毒技術的項目，住劏房、社福機構的擠迫戶或特別個案皆可受惠。每次消毒程序約需時半小時，有效殺滅照射範圍內95％的病毒。

嶺大創業行動總監高永賢解釋，紫外光是十分成熟的消毒技術，有近百年歷史，生廠商亦有70年經驗，且在狹窄環境中能量更高，消毒後沒殘留，「效力高，科學期刊可見有效殺菌95%」，但鮮有廣泛用於社區作消毒用途，市面未有同類產品可供採購，故團隊決定親自設計組裝，是次採253.7nm的紫外光燈，除了有效、輕便，亦要顧及安全，故有人在照射範圍內時，紫外光燈不會啟動。

嶺南大學為至少1,000個劏房戶免費提供快速的家居紫外光燈消毒服務。（鄧穎琳攝）

該計劃培訓約120名抗疫大使，義務在4月中旬至6月底到各舊區進行消毒服務，至今已為150戶進行了紫外光燈消毒。高表示，儀器由設計到生產全程在港製造，「材料鴨寮街都買到」。

他期望日後可增加紫外光燈裝置至300部，並增加義工數目，服務更多居於狹小空間的家庭，又或為有需要人士重複消毒家居。