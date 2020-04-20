樂善堂向「樂屋」住戶派5000元津貼　社聯獲捐1000萬元助劏房戶

新型冠狀病毒疫情持續，九龍樂善堂宣布推出一次性租金津貼，資助居於社會房屋「樂屋」的低收入家庭每戶5000元，以繳交5月及6月租金，總額約為30萬元，料可惠及300人。 此外，九龍樂善堂改建九龍城小學校舍的過渡性房屋項目，開始接受申請，將於5月31日截止，料於今年第三季入伙。

樂善堂向社會房屋「樂屋」的住戶派發5000元。（資料圖片／羅君豪攝）

九龍樂善堂早前以問卷調查形式，訪問近100戶社會房屋「樂屋」住戶，了解他們於疫情前、即去年10月至12月，及疫情期間、即今年1月至3月的家庭經濟狀況轉變及困難。

料受惠人數近300人

受訪家庭中有52%於疫情期間被裁員、停薪、要求放無薪家及面對工時不足等情況。當中最多人稱原因為僱主生意額下跌、其次為因從事散工、兼職等「無工開」及公司倒閉。調查指，家庭平均月入減少34%，但日常支出平均增加2000元，涉及物價上升、購買防疫物資等。九龍樂善堂宣布將向居於「樂屋」的低收入家庭發放5000元的一次性租金津貼，資助他們繳交5月及6月租金，資助總額約30萬元，受惠人數近300人。

社聯向合資格的劏房家庭每戶派發5000元。（資料圖片）

樂善堂總幹事劉愛詩稱，疫情影響基層家庭經濟，而調查亦反映停課後家庭照顧及子女壓力增加，衍生情緒問題，近4成家庭表示需要社工提供情緒支援。九龍樂善堂預計疫情導致的經濟衰退現象相繼浮現，社會房屋需求在未來大增，建議政府推出更多社會房屋項目並加快相關進度。

九龍樂善堂早前改建位於九龍城龍崗道的小學小舍作過渡性房屋，項目開始接受申請，截止日期為5月31日。申請表格可於樂善堂網站下載或到總辦事處索取。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

社聯向各資格劏房家庭派5000元

此外，社聯獲渣打銀行捐贈1000萬元，資助居住於劏房的家庭在新型冠狀病毒疫情期間支付租金。合資格的2000個家庭將每戶獲得一筆過5000元，資助將會在申請期完結後約一星期透過轉數快發放。合資格申請的劏房家庭需要符合以下條件：疫症前家庭月入上限為全港家庭每月入息中位數的75%、受疫症影響家庭收入減少30%或以上、家庭成員包括18歲或以下的受養子女、非綜援受助家庭。

社聯將透過15個非政府機構服務單位於4月23日至5月6日期間接受申請，成功申請人將於2020年5月13日或之後陸續獲取資助金。社聯會於稍後直接向相關單位公布詳情。