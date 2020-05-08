新冠肺炎｜七類處所今日起重開　桑拿及補習社促政府盡快批准營業

政府今日起放寬限聚令及停業令，美容院及按摩院等七類處所從今日（8日）起可恢復營業，桑拿浴室則須繼續停業。批發及零售界立法會議員邵家輝今早在港台節目《千禧年代》中稱，倘桑拿浴室不開放蒸身室和浴池，染病風險便與按摩中心無異，希望政府盡快讓他們復業。 另外，政府要求補習中心跟隨主流學校復課進度，在本月27日起可復課。教育中心聯盟發起人蘇廸希批評做法不公道、不合理，因補習中心學生較少，風險相對較小；而主流學校教師在停課期間有領薪水，但補習社教師則是「手停口停」，業界很難捱下去。

批發及零售界議員邵家輝。（資料圖片 / 羅君豪攝）

美容院及按摩院從今日起可重開，惟服務類似的桑拿浴室則須繼續停業。批發及零售界立法會議員邵家輝說，桑拿浴室的主要業務都是按摩，兩者的分別在於桑拿另有提供乾濕蒸身室和浴池。他指出，倘桑拿浴室不開放蒸身室和浴池，染病風險便與按摩中心無異，希望政府盡快讓他們復業。他表示，桑拿浴室已迎來第四個停業14日，業界有過萬名員工，包括不少單親媽媽，實在非常憂慮。

按摩業總會會長周鎮宇稱，桑拿浴室規模較按摩中心大，部分場所佔地逾30,000呎，租金昂貴，負擔非常重。他又稱，桑拿浴室的環境設施比很多按摩中心好，相信即使關閉蒸身室和浴池，亦會有客人光顧。

警方早前巡查油尖區桑拿室。（資料圖片／余睿菁攝）

另一邊廂，政府要求補習中心跟隨主流學校復課進度，在本月27日起可復課。教育中心聯盟發起人蘇廸希稱，補習中心按照主流學校進度復課的做法不公道。他解釋，主流學校及補習中心屬兩個不同模組，前者有500至600人、課室內有20至30人、上課時間長達七小時、風險較大；後者只有100人左右、上課多為一導師教五至六名學生、上課時間僅一至兩小時，風險較小。他認為政府要求補習中心由2月停止授課至今，他認為做法很不恰當。對於政府參考專家意見，指出補習中心地方小、學生人流密集，他表示「日日搭𨋢都多人，銀行排隊都多人，食飯都好多人」，批評政府遺忘市民真實需要，做法不貼地、不合理。

蘇廸希續說，主流學校教師及其他職員在停課期間有領薪水，但補習社教師則是「手停口停」，業界很難捱下去。他表示，本港有3000多間補習中心，因香港教育制度不足，而且雙職家長工作繁忙，認為市場需求非常大。