新冠肺炎｜酒吧重開　蘭桂坊協會：飲一啖酒戴口罩　執行上有困難

新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，政府早前宣布今日（8日）凌晨起，放寬限聚令及容許部份停業的處所重開，包括酒吧。蘭桂坊協會總監張素媚今早接受港台節目訪問表示，酒吧今日雖可重開，惟須遵守不同規例，涉及每桌最多限4人、桌與桌距離須保持1.5米等。 張素媚續指，限制條件下「飲完一啖戴返口罩，執行上有一定困難」。故她表示，酒吧會在門口當眼處張貼中英文政府規例，要求顧客不是進食、飲酒的時間須佩戴口罩，如遇顧客除下口罩並傾談了一段時間，亦會提醒他們。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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張素媚表示，大部分酒吧將於今日下午約4時歡樂時光重開，而酒吧停業逾一個月，對從業員、商戶老闆影響深遠。她解釋，蘭桂芳屬旅遊區、租金較高，停業期間得悉部分業主並無減租予會員，故4月停業至今錄得4至5間酒吧結業。而酒吧今日重開，對生意額持「觀望態度」，因相關社交距離措施仍然持續，或影響消費者信心，冀能慢慢恢復營運。

而酒吧能夠重開，仍須遵從每桌限制最多4人、桌與桌之間需距離1.5米及招待一半人數等相關規例，張素媚稱協會亦有制作一系列措施指引予會員跟從，以加強他們的衞生意識、保持員工個人衞生及環境衞生。

她同時又指，蘭桂坊大多酒吧原本設有樂隊表演，現時均會取消，但對於顧客於不是飲酒期間，亦須佩戴口罩「執行上有一定困難」，而且禁止營業期間，有僱主亦遣散了部分員工，以致前線人線緊張，稱會「盡量做、提醒客人」，但希望執法部門能夠體諒。