【國泰重組】國泰傳重組　或取消「港龍」品牌　曾預告裁員

國泰航空傳出重組計劃，《香港01》綜合多個消息指，旗下國泰航空（Cathay Pacific）、國泰港龍（Cathay Dragon）、香港快運（HK Express）將會合併，國泰港龍（Cathay Dragon）品牌將會取消。 短線或將以「Cathay Express」名義營運，長線就繼續以國泰航空（Cathay Pacific）營運。國泰亦曾預告將會裁員，港龍航空公司空勤人員協會擔心會裁員。 國泰發言人傍晚回覆《香港01》查詢時稱，不會就傳聞作出回應。

據了解，國泰最快會在今日（8日）公布重組消息。

國泰發言人傍晚回覆《香港01》查詢時稱，不會就傳聞作出回應。

發言人指，早前已表示，COVID-19疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重，由於世界各地實施的旅行限制，令商務及休閒旅行需求在一段時間內將繼續嚴重受壓，鑑於目前形勢瞬息萬變，不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更強及更具競爭力。

工會：同擔心會有裁員行動

港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷說，於周四曾就架構重整的意思向公司查詢，但至今仍未獲回應，現時暫未接到公司裁員安排或員工求助。她說，近日不少同事均有討論公司重組傳聞，擔心一但屬實會有裁員行動。她續指，港龍現時主要飛中國內地航線，加上不少商務客乘坐港龍航線後再轉乘國泰航線往其他地方，認為港龍航線屬於公司主要收益之一。她稱，若公司正式宣布決定，將會約見管理層及聯絡會員提供協助。

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