國泰裁員｜永別港龍　國泰鯨吞14年後終撤品牌　收購快運涉足廉航

國泰重組旗下的國泰航空（Cathay Pacific）、國泰港龍（Cathay Dragon）、香港快運（HK Express），日後將取消港龍品牌，料以「Cathay Express」名義營運廉航，其他則由國泰航空（Cathay Pacific）營運。 國泰航空是香港本土航空公司之一，90年代起收購本地競爭對手港龍航空（Dragon Air），至去年7月斥資約50億元收購海航旗下的廉航香港快運，推翻國泰過往曾聲言不參與廉航業務的立場。當時國泰航空CEO兼香港快運主席何杲向員工發信稱，香港快運不會與國泰航空合併，將繼續朝廉航方向獨立發展。

▼國泰吞港龍購HK Express 看巨無霸發跡史▼

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國泰航空自1946年成立，兩年後被英資商行太古洋行（太古集團前身）收購，但自80年代起經歷多次股權變更，至目前太古雖仍為國泰的最大股東，持股約45%，但中國國際航空亦持股近30%。

90年代起收購陸續購入港龍股份

國泰上世紀的本地競爭對手是港龍航空，1985年由商人曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，惟由於持續錄虧損，至1989年，國泰航空部署將港龍收歸旗下，翌年以第二大股東身份接管港龍。

2006年全面收購港龍 與國航交叉持股

2006年，國泰宣布斥資82.2億元全面收購港龍航空。當時港龍的主要股東包括中國國航（Air China），國泰全面收購港龍，與國航達成協議，國泰增持國航，國航亦購入國泰股份，令國泰與國航變成交叉持股關係。

2016年改名「國泰港龍」 飛龍圖案僅留在機頭

至2016年，港龍航空易名「國泰港龍」，機尾的「紅龍」不再，換上與國泰一樣的「魚翅」，但保留小飛龍圖案在機頭。

趁海航財困 收購快運涉足廉航

受至千禧年代，有兩間本土航空公司萌芽，其中包括由賭王何鴻燊任大股東的港聯航空，公司起初以香港至內地二線城市的航線為主，惟載客量持續低迷。2006年起，何鴻燊減持股份，中資海航集團入股成實際上的大股東，公司翌年易名為「香港快運」（HK Express）。

至2013年，快運轉型為廉航，推出較多短途航線，亦有增加日本冷門城市的航點，深受港人歡迎，公司的營運狀況得以轉虧為盈。

市值近550億元的國泰航空，早年曾表明不會參與廉航業務，但至2019年，國泰宣布斥資50億元收購香港快運，其時國泰發聲明指，香港快運捕捉了一個獨特的市場部份，配合國泰航空集團四通八達的航空網絡，會令往來香港的航班接駁力以倍數增長。近年廉航的急速崛起，影響傳統航空公司的市佔率，迫得國泰亦需順風而行。

本地航空公司現時僅餘香港航空，母公司是中資海航集團，原本與香港快運屬姊妹公司，近年財困纏身，年初機隊數目減少，公司在2月亦因應新型冠狀病毒肺炎疫情，宣布需裁員400人。