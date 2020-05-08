單親獸父認次女6歲起開始性侵　幼子偷看仍繼續姦　官稱難以置信

獨力照顧三名子女的單親父，自次女兒6歲起開始多番強姦或企圖強姦女兒，有次遭僅6至7歲的幼子撞破偷看，單親父亦只說：「唔關你事。」然後繼續向女兒施暴。直至次女11歲來經後才作罷。次女前年向朋友透露事件，中年漢才被捕亦直認曾與次女性交。他今(8日)承認強姦和企圖強姦等共八罪，並求情稱沒有對女兒使用暴力，亦沒有令女兒懷孕。法官聽罷坦言對案件感到震驚，先索取多份報告，把判刑押後至5月29日。

49歲被告多次侵犯次女，在高等法院承認8項強姦及企圖強姦罪。(資料圖片)

認強姦次女虐待長女

現年49歲的被告，為賣菜散工。他被控於2011年至2014年間，兩次企圖強姦事主X，以及於2015至2017年間五次強姦次女X。X在案發時介乎6至11歲。此外，他亦被控於2018年虐待長女Y。

次女小一放學回家被性侵

案情指，被告自2009年起，獨力照顧三名子女。其中Y為長女，X為次女，Z為幼子。2011年9月，當時就讀小一的X放學返家。在被告指示下，兩人互脫褲子，被告圖把陽具插入X的下體，但未能插入。X感痛楚哭泣。她當時並不知道發生何事，因此未有反抗。三年後X再遭遭被告企圖強姦。

幼子偷看被告繼續強姦

於2015至2017年間，被告5次強姦X，兩次事後把500元給予X。其中一次強姦事件發生於2015至2016年間，當時6至7歲的兒子Z在客廳用電腦，他透過門隙看到被告和X正在性交。被告發現Z在偷看，即說：「唔關你事。」然後繼續強姦X。

被告多次強姦X都未有使用安全套，惟之後未有強姦她。根據X指，她開始來經後，被告不想令她懷孕。

掌摑兼腳踢長女胸口

此外，長女Y於2018年9月表示想參加學校活動，但遭被告拒絕。Y為此與被告理論，遭被告掌摑左臉。被告又用衣架打Y的膊頭，以及用腳踢她的胸口。

次女曾稱極不想再見到被告

次女X於2018年向一名教會朋友透露她曾遭被告性侵。教會牧師亦得知事件，事件最終報警。被告同年10月被捕，警誡下他承認和次女X性交兩次。而X曾與心理學家會面，當時她表示極不想再見到被告。

官質子女是否真心原諒

辯方求情時則指，被告在強姦女兒時未有使用暴力，亦沒有令X懷孕。辯方又呈上兩名女事主X、Y和兒子Z的求情信，指已原諒被告，惟法官質疑三人是否真心原諒被告。

法官又指，被告本應照顧子女，但他不但多番性侵女兒。其中一次侵犯時，更遭兒子目睹。法官坦言對案件感震驚，難以置信。法官把判刑押後至5月29日，待索取被告事主的心理報告。

控方庭上透露，X、Y和其他的胞弟Z現時由保良局照顧。

案件編號：HCCC405/2019