啟思幼稚園創辦人欠債拒交出渣甸大宅　法庭今下令7日內須遷出

啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻及其子女等人，被指欠下財務公司8400萬元債款，財務公司日前入稟要求陸氏遷出用以抵押的渣甸臺物業，並求法庭准出售物業抵債，再償還欠款餘額及利息。高等法院今（8日）頒令強制陸氏於7日內遷出及交出單位。

指大宅售價與估值差3成

本案3名原告為易壹財務有限公司、亞太基金財務有限公司及瑞生信貸有限公司；四名被告則是陸趙鈞鴻、其兒子陸永基、女兒黃陸永恩及男子黃偉榮（譯音）。

首兩被告今早派律師出席聆訊反對申請，直指原告以7680萬出售渣甸臺單位，與其專家估價的1.08億相差3成，認為原告未有盡合理責任以市價出售單位。

原告指出售大宅仍未夠抵債

原告反駁稱，自去年7月起已嘗試透過多間地產代理放盤，及公開拍賣單位，但一直未能成功售出，被告曾嘗試放盤亦未能成功，原告得知今年4月曾有潛在買家以7800萬元還價，這與原告出售的價錢相距不大。

再者，即使以7680萬放盤後，該筆款項也未能完全抵債，原告稱他們也希望樓盤賣得好價錢，而原告已跟買家簽下臨時買賣合約，若原告仍不肯遷出單位，原告便無法完成交易，原告或會因而蒙受損失。法官經考慮後，終批准原告申請，要求被告在7日內遷出單位。

案件編號：HCA 421/2020