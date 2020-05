啟思幼稚園創辦人欠逾7千萬　拒遷離已抵押大宅　遭債主入稟追討

啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻及其子女等人,向財務公司借下7500萬未能如期償還,把其位於渣甸臺裴樂士道大宅抵押作二按再借款,惟他被指未能履行借款合約遭收樓。但陸等人卻拒絕將大宅交出,更阻止財務公司人員進入大宅。財務公司今(6日)入稟高等法院,要求法庭命令陸等人清空並離開大宅、及不准再阻礙財務公司人員接手,並須向財務公司繳付拖欠餘款。

原告Easy One Finance Ltd, Asia Pacific finance and Fund Management Co Ltd. 和Carlton Finance Ltd.;答辯人為陸趙鈞鴻、其兒子陸永基、女兒黃陸永恩,及Wong Wai Wing George。

入稟狀稱,4名答辯人去年4月,分別向3間原告公司借貸2500萬元,即總數7500萬元貸款,並同意以陸趙鈞鴻及陸永基名下的渣甸臺裴樂士道大宅作抵押。

只曾還款490萬

惟答辯人未有按期還款,更違反借貸合約,以該大宅另外再向一間財務公司申請二按。原告指,至今年2月為止,陸等只還款490萬,故按借貸合約向陸收樓。陸等初時同意交出,但原告以7680萬將大宅出售後,陸等人卻拒絕清空及離開大宅,甚至阻礙財務公司人員進入,令交易未能完成。原告指陸等4人現欠下債款已達逾8400萬元。

原告遂入稟高等法院,要求法庭宣稱他們的賣樓操作合法,並要求陸等離開大宅,及不得阻礙原告接收物業,並要求答辯人繳付扣除大宅樓價後尚拖欠的款項。

案件編號:HCA 421/2020