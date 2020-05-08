補習老師兼營男男按摩　免費服務14歲男兼肛交　被捕揭染愛滋病毒

私人補習男老師，在社交媒體兼營男男按摩服務，得知向一名14歲男學生感興趣，願免其收費，但要男學生戴上眼罩，期間曾在無使用安全套下與男童肛交並偷拍影片及照片，再放上網。男童父從手機揭發二人關係報警，之後始知補習老師早於2017年已發現是愛滋病帶菌者(HIV)。補習老師今(8日)承認相關控罪，庭上更透露男老師在案發時段，更患有性病梅毒。法官把案件押後至5月29日判刑，期間索取多份報告。

被告張柏麟在高等法院承認兩項非法同性肛交，及一項發布兒童色情物品罪。(資料圖片)

被告張柏麟，33歲。他承認兩項與16歲以下男子作同性肛交罪，以及1項發佈兒童物品罪。

報告指男童未有感染HIV

法官庭上稱，已看過男童X的創傷報告，提及事件對他和家人都有很大影響。而X曾檢驗是否有HIV，報告指X未有感染。惟法官指，該報告於去年撰寫，想了解最新情況，又指被告曾於2018年7月治療梅毒，向控方查問有否為事主檢驗梅毒。

法官因此把案件押後至本月29日，進行求情和判刑，期間索取被告的心理報告，以及事主的最新創傷報告。

稱不會收取學生費用

案情指，被告在社交媒體Instagram開設名為「M2M Massage」(意指男對男按摩)的帳戶。於2018年7月，X透過Instagram和被告聊天，並透露他只有14歲，被告回應指不收取學生費用，可免費為X按摩。

兩人相約同月29日在被告屯門的家見面。二人入單位後，被告便擁抱和吻X，X在廁所洗澡期間，被告把手指插入X的肛門及和X肛交。被告之後替X按摩，並替X戴上眼罩，惟被告再次把手指和陽具插入X的肛門，被告未有使用安全套。

X從朋友口中得知其裸照被放上網

兩人事後仍保持聯絡，X要求被告再提供按摩，但不想性交，被告同意。同年8月二人再見面，X再到該屯門單位。被告再於X在單位洗澡和被按摩時和他肛交，期間X曾表示不想肛交。

此外，被告兩次趁X戴上眼罩時，偷偷拍下照片和影片。X之後獲友人告知其祼照在網上出現。友人並把10張相片傳給X。X質問被告，被告才刪除在網上的相片。

被捕向警稱覺X非常吸引

X父親同年9月查看X的手機時，發現X和被告在Instagram的對話。X向父親承認曾和被告性交，事件報警。被告同年10月被捕，警誡下稱在X同意下和X肛交，他在錄影會面中又指，覺得X非常吸引。

2017年感染愛滋病

而警方則在被告的手機內，發現35張相片和3段影片，都是被告在兩次案發時偷拍X。

控方案情續指，被告於2017年初被診斷對HIV呈陽性反應，定期到醫院覆診，情況受控。

案件編號：HCCC390/2019